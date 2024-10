Marino: «Ho conosciuto il papà di Samardzic. Il Napoli può stare tranquillo»

A Radio Kiss Kiss: «Può diventare un calciatore importante, ma bisognerà aiutarlo ad inserirsi in una realtà e soprattutto in una squadra di spessore»

Pierpaolo Marino, ex responsabile dell’area tecnica dell’Udinese e prima ancora del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Al centro dell’intervista alla radio il trasferimento di Lazar Samardzic al Napoli:

«Ho conosciuto il papà di Samardzic e non sarà un problema per il trasferimento al Napoli. Lazar ha grandi qualità e in prospettiva può diventare un calciatore importante, ma bisognerà aiutarlo ad inserirsi in una realtà e soprattutto in una squadra di spessore. I compagni dovranno accoglierlo ed accompagnarlo in questo processo di crescita che lo porterà a scrivere la storia del Napoli, come hanno fatto già altri calciatori prima di lui».

Tuttavia, come confermato anche da Sky Sport Italia, sul centrocampista dell’Udinese si è fiondato anche il Brighton di De Zerbi. Il club di Premier League sembra interessato ad anticipare il Napoli e a chiudere con il padre del calciatore.

Il giornalista di Sky Sport Deutschland Florian Plettenberg ha riportato i dettagli della trattativa del Napoli per Lazar Samardzic; ma, secondo quanto scrive, anche il Brighton si sarebbe inserito nella corsa al centrocampista dell’Udinese, che sta prendendo tempo per decidere cosa fare.

🆕❗️News #Samardzic: Further negotiations regarding his potential move to @sscnapoli took place in Milan yesterday. With his agents Mladen Samardzic (Dad) and Tolga Dirican.

➡️ Agreement between the clubs in principle now

➡️ Transfer fee: €20m + €5m add-ons ✔️

Long-term… pic.twitter.com/Xqs1zXKsuI

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 10, 2024