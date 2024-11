Laporte: «In Arabia prendono tutto alla leggera, passi ogni giorno tre ore in auto»

Ad As: «Negozi un contratto e poi non lo rispettano. Sono deluso». Mané: «Pensate che non sia felice solo perché non gioco in Europa».

L’ex Manchester City Aymeric Laporte ha rilasciato un’intervista ad As dove ha parlato della sua nuova avventura nel campionato arabo; alcuni calciatori, come ad esempio Henderson, si sono pentiti di aver lasciato l’Europa. Il difensore spagnolo è rimasto deluso in questi primi mesi dall’atteggiamento delle società.

Dal momento che il calcio spagnolo è approdato a Riyadh per una settimana con la Supercoppa spagnola, e abbiamo visto come è impostato il calcio saudita, come ti stai trovando in questi mesi?

«Sto bene… È un grande cambiamento rispetto all’Europa, ma alla fine bisogna solo adattarsi. In effetti, ci sono molti giocatori che sono infelici; ogni giorno stiamo lavorando su questo; è una novità anche per i sauditi avere giocatori europei che hanno già una lunga carriera. Forse non sono abituati e devono prendere tutto un po’ più sul serio».

Cos’altro manca? È una questione di comfort personali, di strutture, di formazione? Dove si nota la mancanza di preparazione?

«Prendono tutto alla leggera. Negozi un contratto con dei diritti e poi non li rispettano dopo che hai firmato. Ti ostacolano… È un problema che non conoscono in Europa… parlo della mia esperienza ovviamente».

Nella sua squadra ci sono giocatori come Cristiano Ronaldo, Ospina, Mané, Brozovic… è vero che in Arabia vogliono creare squadre con giocatori importanti, ma senza prendersi cura di loro?

«Si prendono cura di noi, ma non abbastanza. In altre parole, ti pagano un buon stipendio in Europa, ma si prendono cura di te molto di più. Al momento non considero l’ipotesi di andarmene, ma se resto deluso da certe cose in poco tempo, ti chiedi un po’ cosa fare. Quel momento non è ancora arrivato, ma guardando avanti potrebbe arrivare».

Ne parlate negli spogliatoi?

«Ad essere onesti, molti di noi sono venuti qui non solo per il calcio. Io sono qui non solo per la parte economica. In termini di qualità della vita, mi aspettavo qualcosa di diverso perché alla fine qui passi tre ore al giorno in macchina. Riyadh è molto trafficata».

Di tutt’altro pensiero rispetto a Laporte è Sadio Mané

A Sky Sport UK nel post-partita di Senegal-Camerun ha dichiarato:

«Pensate non sia felice perché non gioco in Europa, ma non è così. La vostra visione è molto triste. La Saudi Pro League è un campionato molto valido, che tutti guardano nel mondo. Io sto facendo del mio meglio, mi sto godendo ogni singolo minuto. Il resto non è importante».

