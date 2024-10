La Juventus ha considerato Samardzic ma non lo ha ritenuto il profilo giusto (Gazzetta)

Resta da vedere se sia una riedizione della favola di Esopo “La volpe e l’uva”, oppure se Giuntoli abbia cambiato idea sul giocatore

La Juventus ha considerato Samardzic ma non lo ha ritenuto il profilo giusto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Resta da vedere se sia una riedizione della favola di Esopo “La volpe e l’uva” considerata la passione di Giuntoli per il calciatore, oppure effettivamente la conclusione di una riflessione che ha fatto cambiare idea al direttore sportivo dei bianconeri che avrebbe voluto portare a Napoli il tedesco naturalizzato serbo.

Scrive la Gazzetta.

La Juventus non può comprare se non vende

Gli unici da poter sacrificare sono Soulé Iling su tutti, oltre a Yildiz, un sacrificio che la Juventus non vorrebbe fare. O meglio, potrebbe fare se ci fosse quella mezzala di qualità che cerca Allegri e che garantirebbe un vero e proprio salto di qualità alla squadra. Un giocatore pronto, che conosce la Serie A e che può essere inserito nel gruppo bianconero. Per questo – e anche per ragioni tecniche – alcuni nomi sondati finora (Kalvin Phillips del Manchester City e Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham) non hanno convinto appieno, anche se l’inglese poteva diventare un’occasione in prestito. Così come Lazar Samardzic dell’Udinese, ormai prossimo a trasferirsi al Napoli, è stato valutato ma non è stato considerato il profilo giusto in questo momento. Meglio risparmiare in questa sessione di mercato per avere un tesoretto da spendere in estate, quando la Juventus spera di aver ritrovato anche la Champions League.

Negli studi di Sky Sport si fa il punto sul mercato del Napoli. Il presidente De Laurentiis ha spiegato in prima persona che si muoverà in questa sessione di gennaio per cambiare le sorti del suo club che non sta girando in campionato come lui vorrebbe.

«Il napoli ha chiuso per Mazzocchi che firmerà domani come vice Di Lorenzo e ora Zanoli si trasferirà al Genoa. Napoli e Genoa sono in discussione anche per Radu Dragusin, difensore che ha fatto benissimo in questa prima parte di stagione. In Italia ci aveva pensato anche il Milan che si è raffreddato per le cifre perché il Genoa chiede 30 milioni. Il Napoli ha fatto la sua offerta di 20 milioni circa più il cartellino di Ostigard».

ilnapolista © riproduzione riservata