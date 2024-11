Mazzarri è tornato a fare il Mazzarri. Catenaccio e contropiede, brutti? No, bruttissimi ma è finale!

La doppietta di Zerbin è mazzarrismo olio su tela

🥰 Glielo abbiamo urlato, scritto, pregato e finalmente Mazzarri è tornato a fare il Mazzarri. Catenaccio e contropiede, brutti? No, bruttissimi ma è finale!

🙄Portare il calcio in Arabia ostinatamente è come insistere nel seminare i friarielli nella Pianura Padana. NON CRESCONO Stadio vuoto, campo di patate, un inno alla frustrazione del gioco del calcio.

😵Italiano non ci ha capito niente. Juan Jesus nella difesa a cinque è un altro giocatore. Assist e sostanza.1-0

😳Il tuffo di Ikoné è punito dagli dei. Il suo calcio di rigore è un sollievo per il Var e per l’arbitro Penna.

🤗 La garra del Cholito è la luce dell’anima. Gol e sacrificio. Un esempio. Esaltiamolo.

😵 Zerbin, i cui ingressi hanno evocato esoneri e domande mistiche, ne ha segnati due in due minuti, rischiando la testa il primo, meraviglioso il secondo. Mazzarrismo olio su tela.

👊 Ce l’ha fatta a convertirli. Machiavelli che irride Platone. Contava solo vincere, non importava come ed abbiamo vinto. Seconda vittoria di fila, clean sheet e tre gol.

Brividi

Forza Napoli

Sempre e Comunque

❤️

