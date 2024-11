Juventus fermata sull’1-1 dall’Empoli: Allegri tradito da Milik

La Juve ha giocato in 10 uomini dal 18′ del primo tempo. Passa in vantaggio con Vlahovic da calcio d’angolo, poi Baldanzi sorprende Szczęsny

La Juventus fallisce l’allungo sull’Inter. All’Allianz Stadium, l’Empoli spreca l’occasione di conquistare i tre punti dopo l’espulsione di Milik e ferma la Juventus sull’1-1.

Al 18′ del primo tempo il polacco entra in scivolata con il piede alto su un giocatore dell’Empoli. L’arbitro prima tira fuori il giallo, poi, richiamato al Var, cambia idea e mostra il rosso. I toscani giocano con un uomo in più per oltre 70 minuti non riescono a sfondare le difese juventini.

La partita all’Allianz Stadium

A passare in vantaggio è proprio la squadra di Allegri. Da calcio d’angolo, la palla arriva a Gatti, carambola sulla schiena di un giocatore dell’Empoli e finisce sui piedi di Vlahovic. Dodicesimo centro in campionato per il serbo che fa 1-0.

L’Empoli trova il gol con un beffardo tiro di Baldanzi che passa in mezzo a una giungla di gambe e sorprende Szczęsny. Nicola ha rivitalizzato una squadra sportivamente morta. In due partite conquistati 4 punti fondamentali per la salvezza. Uno di questi è arrivato poi in casa della Juve.

Juve ferma a 53 punti. L’Inter, a 51 punti, può provare il controsorpasso già domani contro la Fiorentina. Allegri prima della partita sulla scelta di Milik aveva dichiarato:

«Scelta per la partita. Yildiz ha fatto bene in queste 5 partite, Milik sta bene e visto come può andare questa partita credo che Milik possa servire di più».

Milik espulso dopo 18 minuti. Stavolta il Var funziona, l’arbitro talpa de Le Iene fa effetto

Juventus-Empoli sembrava una pura formalità per la squadra di Allegri. I fatti smentiscono le previsioni. Dopo un quarto d’ora i bianconeri rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Milik che è entrato col piede a martello. In un primo momento il polacco è ammonito, poi l’arbitro Marinelli viene richiamato al Var (Doveri con assistente Valeri) e dopo una breve discussione l’ammonizione viene convertita in espulsione.

I maligni potranno dire che sono le prime conseguenze delle denunce dell’arbitro talpa a Le Iene. Di fatto è andata così. Servizio tv che ha scosso il mondo del calcio. Le denunce sull’utilizzo irregolare del calcio hanno lasciato strascichi, anche se per il momento i club non sono passati all’azione. Gli juventini ovviamente stanno già parlando sui social di Marotta League alludendo al peso politico del presidente in pectore dell’Inter.

