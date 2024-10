Di Canio: «era Spalletti l’unico capobranco del Napoli, avevamo spacciato Lobotka per Iniesta»

A Sky Sport, Marchegiani: «Siamo stati troppo veloci a dare tutte le responsabilità a Garcia. Bucciantini: «Mazzarri faccia sé stesso»

Di Canio: «era Spalletti l’unico capobranco del Napoli, vevamo spacciato Lobotka per Iniesta»

La crisi del Napoli nel salotto Sky.

Marchegiani: «Siamo stati troppo veloci a dare tutte le responsabilità a Garcia, al suo staff, ora non bisogna dare tutte le colpe a Mazzarri. I giocatori devono dare un segnale. Sono stati troppo bravi per rovinare un’annata così con un tale decadimento delle prestazioni».

Caressa: «il Napoli si è liquefatto

Media punti di Garcia: 1,7, media di Mazzarri:1

Con Garcia media di 2 gol fatti a partita, con Mazzarri 0,5

Con Garcia il 16% delle gare senza segnare, con Mazzarri il 71% gare senza segnare

Bucciantini: Penso che sia una perdita di emozione, di coraggio individuale. Lo scorso anno 47 gialli e 1 rosso in tutto il campionato. È sempre ultima per falli fatti, eppure ha già incassato 46 cartellini. Do un consiglio a Mazzarri: fai te stesso.

Bergomi: non è mai stato squadra il Napoli quest’anno

Di Canio: «siamo stati troppo veloci nel dire che Lobotka era diventato Iniesta. Il Napoli lo scorso anno ha vinto con giocatori che non avevano mai vinto, l’unico capobranco vero era Spalletti. Juan Jesus era un uno in più adesso deve diventare il leader e oggi viene sempre anticipato. Stanno venendo fuori tutte le carenze. Garcia è entrato a gamba tesa, la squadra non l’ha accettato. Di Lorenzo ha la faccia di chi si chiede: ma siamo stati noi a vincere l campionato? La faccia che ha, è insicuro, è impaurito».

Caressa: Spalletti è andato via perché si era rotto il rapporto, non è che la rottura era più ampia?

Bergomi: «De Laurentiis ha lasciato troppe situazioni aperte: rinnovi di contratto, ha pensato che sostituire Kim era troppo semplice, Lozano. L’investimento più importante fatto su Lindstrom ma devi sapere che ruolo ha».

ilnapolista © riproduzione riservata