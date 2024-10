Derby Roma, infiltrati di Casa Pound Napoli e Curva A tra i laziali (Repubblica)

Ultrà della curva A e protagonisti ad Acca Larentia tra i saluti romani. I napoletani di Casa Pound sono i fascisti di via Foria

Derby Roma, c’erano infiltrati di Casa Pound Napoli tra i laziali. Lo scrive l’edizione romana di Repubblica con Marco Carta.



Da Napoli allo stadio Olimpico, con la tartaruga frecciata nel cuore e il tricolore dei partenopei di Luciano Spalletti (lo scorso anno allenatore dei biancoazzurri scudettati e ora commissario tecnico dell’Italia) tatuato sullo stomaco. Nella battaglia tra romanisti e laziali non mancava davvero nessuno. Eccoli, in prima fila, i militanti di CasaPound di Napoli. Ultrà della curva A e protagonisti ad Acca Larentia tra i saluti romani , mercoledì si sono mescolati tra i tifosi con il solo obiettivo di portare a casa lo scalpo del nemico, in questo caso a tinte giallorosse.

Chi sono quelli di Casa Pound Napoli

Il dettaglio decisivo, il distintivo portato all’Olimpico per poi farsi immortalare in una foto a volti rigorosamente coperti buona per il battage social, è la bandiera italiana con il numero 23. Si tratta di un simbolo della tradizione di ultradestra, un altro anniversario: il 23 marzo è ogni anno l’occasione per ricordare l’acquisizione della sezione Berta.

I “ fascisti del terzo millennio” in questione, infatti, sono quelli di via Foria. Gli stessi che festeggiarono l’acquisizione della sede partenopea nel luglio 2020 alla presenza di Gianluca Iannone e che negli anni si sono distinti per violente comparsate sulle cronache cittadine di Napoli.

Subito dopo il derby, scrive Repubblica, sono spariti nel nulla.

