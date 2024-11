De Laurentiis: «Mourinho? È un grandissimo allenatore, il suo destino è fuori dall’Italia»

A calciomercato.it: «non c’entra nulla con il Napoli. Stava alla Roma, adesso è libero. Non so nemmeno se possa andare in un’altra squadra»

Il giornalista e inviato di calciomercato.it Giorgio Musso ha riportato alcune dichiarazioni del presidente De Laurentiis.

De Laurentiis su Mourinho

«Mourinho non c’entra nulla con il Napoli. Stava alla Roma, adesso è libero. Non so nemmeno se possa andare in un’altra squadra. Mourinho è un grandissimo allenatore, molto simpatico e irruente. Io credo che il suo destino sarà fuori dall’Italia».

Su Ostigard e sul mercato.

«Ostigard serve al Napoli, poi adesso vediamo un momentino. Quando fa mercato bisogna sperimentare i nuovi acquisti, altrimenti è difficile ragionare su chi debba partire e chi no».

Su Osimhen.

«Lo sapevamo, si sapeva già da questa estate. La nostra trattativa è stata molto lunga e amicale, perché altrimenti non sarebbe stata così lunga. Sapevamo perfettamente che sarebbe andato al Real o al Psg, una squadra di queste».

Su Zielinski.

«Veda Zielinski è un bravissimo ragazzo e un ottimo calciatore. E’ stato qui otto anni. Io credo che certe storie di grande amore ad un certo punto terminino da sole. Se lui volesse restare, noi siamo qui ad accoglierlo. Se vuole partire perché magari ha un procuratore che sente la puzza del denaro… Evidentemente avrà convinto il ragazzo a portarlo via da Napoli. Il signor Zielinski prende uno stipendio molto più alto di quello che prenderebbe all’Inter».

Quindi va all’Inter?

«Io ho detto a Marotta: “Guarda, non ti stai comportando molto bene” e lui mi risponde “Non è vero, non è vero”».

