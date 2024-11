Dazn inaugura la versione gratuita in Italia con il match tra Tottenham e City del 26 gennaio

Si potranno vedere highlights delle partite, i vari format e una selezione di match della Liga spagnola, Liga Portugal, Fa Cup e Champions League di volley maschile e femminile.

Dazn annuncia la possibilità in Italia di guardare gratis contenuti sull’app, senza sottoscrivere un abbonamento.

Si potranno vedere highlights delle partite, i vari format e una selezione di match in diretta della Liga spagnola, Liga Portugal, Fa Cup e Champions League di volley maschile e femminile. La prima partita visibile sarà quella di Fa Cup tra Tottenham e Manchester City del 26 gennaio. Inoltre, ci sarà spazio anche per alcune partite di Uefa Women’s Champions League e Serie A femminile.

Dazn gratis, come funziona per chi non è abbonato:

Basterà andare sul sito e registrarsi gratuitamente con nome, cognome e mail, dopo aver cliccato uno dei contenuti free.

A comunicare i nuovi aumenti di prezzo è la stessa piattaforma. Dal 2 gennaio 2024 aumenteranno i costi dei piani mensili e annuali di Dazn Standard, Dazn Plus e Dazn Start.

Il pacchetto Dazn Start, che permette di vedere tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NflL, la grande boxe, l’Ufc e il meglio del fighting internazionale, passerà da 13,99 euro a 14,99 euro. Il costo dell’abbonamento annuale passa da 89,99 euro a 99 euro (con le rate mensili che passano da 9,99 euro a 11,99 euro).

Dazn Standard è il pacchetto più diffuso. Tramite questo infatti è possibile guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché sulla stessa rete internet. Il costo dell’abbonamento mensile resta invariato rispetto al 2023 a quota 40,99 euro. Ad aumentare è il costo annuale con un aumento che passa da 299 euro a 359 euro (con le rate mensili che passano da 30,99 euro a 34,99 euro).

Infine Dazn Plus, che consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti. Il costo mensile aumenta da 55,99 euro a 59,99 euro, mentre il costo annuale passa da 449 euro a 539 euro (con le rate mensili che passano da 45,99 euro a 49,99 euro).

