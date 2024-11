Contro la Lazio chance per Raspadori, poi Ngonge a partita in corso (Sky)

Osimhen è in Coppa d’Africa, il Cholito squalificato e quindi occasione per Raspadori che non è una riserva ma è un co-titolare. Mazzarri ha soltanto questi qua.

Contro la Lazio, Mazzarri ha gli uomini contati. Sono una decina gli assenti, tra squalificati e infortunati. Un po’ più di scelta, il tecnico ce l’ha davanti. Punta centrale Raspadori, chance per lui dal primo minuto dopo alcune partite anonime. L’impegno presenta un coefficiente di difficoltà alto, quindi possibile l’inserimento di Ngonge a partita in corso. Sarebbe il suo debutto con la maglia azzurra. A Sky fanno il punto sulla situazione del Napoli.

Contro la Lazio chance per Raspadori

Le parole dell’inviato di Sky, Francesco Modugno, sulla formazione del Napoli in previsione della sfida contro la Lazio:

«Si. Arriviamo da un grande centravanti (prima il collegamento con Shevchenko, nuovo presidente della Federcalcio ucraina) e probabilmente sarà stato tra gli dioli di Raspa. Il suo modello è sempre stato Aguero, lui ha quelle movenze rapide del Kun. Un talento che gli è riconosciuto anche in un momento che, sia per lui che per il Napoli, non è dei migliori. Nelle ultime Mazzarri gli ha preferito Simeone, poi Osimhen è in Coppa d’Africa, il Cholito squalificato e quindi occasione per Raspadori che non è una riserva ma è un co-titolare. Quindi la sua opportunità in una partita che richiede una gestione più ampia. Una decina sono gli assenti, Mazzarri cerca soluzioni tattiche nuove. In questo momento lì davanti può avere altre soluzioni perché nel ruolo di centravanti ci può anche stare Ngonge. Immaginando la formazione: Raspadori titolare, con Ngonge che può rappresentare un’opzione a partita in corso. Mazzarri ha soltanto questi qua. Il numero di maglia 81 di Raspadori 81 dovuto anche al prefisso di Napoli. A Sassuolo aveva il 18, quindi ha invertito e ripreso il prefisso di Napoli. Contro la Lazio ha debutto in Serie A con il Sassuolo».

Napoli, De Laurentiis in visita a Castelvolturno (Sky)

Il Napoli sta preparando la sfida con la Lazio. Sarà una partita complicata e Mazzarri dovrà fare i conti con molte assenze, dovute a squalifiche e infortuni.

Gli aggiornamenti da Castelvolturno del giornalista Sky Modugno. «[Il presidente] E’ stato qui una mezz’oretta. Però sai che quando arriva c’è sempre uno scuotimento. Registriamo la presenza del presidente. Prima spunta di questa giornata lunga, fatta di lavoro e campo»

