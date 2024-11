Benzema si sente sotto pressione e vuole lasciare l’Al Ittihad

Gallardo, allenatore dell’Al Ittihad, lo ha messo fuori rosa. Il club lo cederebbe in prestito ad un altro club arabo, non vorrebbe lasciarlo andare in Europa

Secondo l’Afp, Benzema vuole andare via dall’Al Ittihad. L’attaccante francese si sente sotto pressione e non riesce a dare il meglio di sé. Nel frattempo il club lo ha messo fuori rosa e sta cercando di sistemarlo in prestito in un altro club arabo. Il nodo da sciogliere rimane l’aspetto economico.

A riprende la notizia dall’agenzia francese e As che scrive come l’attaccante ha chiesto una sistemazione diversa per ritrovare la condizione migliore.

“Marcelo Gallardo, allenatore argentino dell’Al Ittihad, è ancora arrabbiato e ha rifiutato di reintegrare in squadra il francese. Benzema, che non è arrivato in tempo al ritiro dell’Al Ittihad a Dubai perché stava riposando a Mauritius, è arrivato tardi nel Paese saudita e da allora si allena da solo in Arabia Saudita mentre il resto dei suoi compagni di squadra continuano ad allenarsi”.

Alcune fonti arabe parlano della soluzione a cui l’Al Ittihad sta pensando. Gallardo non lo vuole più in squadra, su Benzema ci sono anche alcuni club europei come Arsenale e Chelsea. Possibile il ritorno anche all’Olympique Lione.

Ancora As:

“In entrambi i casi l’operazione è molto complicata dal punto di vista economico e non solo per gli emolumenti che Benzema porta con sé, ma perché non sarebbe facile per l’Al Ittihad cedere gratuitamente il Pallone d’Oro 2022. L’Afp assicura che dall’Arabia Saudita lo vedono come impossibile per Benzema lasciare la lega saudita“.

Benzema non si presenta agli allenamenti e Gallardo lo esclude dai convocati L’arrivo in Arabia di Karim Benzema aveva acceso i sogni dei tifosi dell’Al Ittihad, che vedevano nell’ex Pallone d’oro un nuovo idolo su cui poter contare per vincere trofei. L’avventura araba dell’ex Real Madrid, però, non sta andando come si sperava. “Il giocatore non si è presentato alla ripresa degli allenamenti dell’Al Ittihad e, per ordine del tecnico, non parteciperà più al ‘ministage’ che la squadra farà da domani a Dubai. Il tecnico argentino l’argentino Marcelo Gallardo ha deciso di non fare distinzioni con lui. Il francese ha già saltato tre sessioni di allenamento prima della fine dell’anno a Jeddah, già prima delle vacanze ufficiali dei giocatori. I problemi di Benzema sono iniziati quando, a cinque mesi dal suo arrivo non è riuscito a soddisfare le aspettative; nel match contro l’Al Nassr di Ronaldo, non ha fatto neanche un gol, mentre CR7 due. L’Al Ittihad è campione in carica in Arabia e ora è settimo in classifica, a -25 punti dal primo posto. L’entourage del francese ha specificato che il giocatore è “bloccato” nelle isole Mauritius per via di un ciclone e che, per questo motivo, non è ancora stato in grado di raggiungere l’Arabia Saudita. Ma ciò non è comunque andato giù alla società”.

ilnapolista © riproduzione riservata