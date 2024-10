Barak, il Napoli pensa a un prestito con obbligo condizionato (Sky)

Il Napoli ha aperto al prestito con obbligo condizionato per Antonín Barák. Adesso si attende la risposta della Viola

Come riporta la redazione di Sky Sport, il Napoli ha aperto al prestito con obbligo condizionato per Antonín Barák, centrocampista offensivo della Fiorentina. Adesso si attende la risposta della Viola, impegnata domani contro l’Udinese. A confermare la notizia è anche Gianluca Di Marzio su X (Twitter):

“Calciomercato | Il Napoli apre al prestito con obbligo condizionato di Barak, ora bisogna vedere se la Fiorentina accetterà questa formula. Per la difesa Nehuen Perez è il primo nome se verrà preso un destro, Theate se verrà preso un mancino. Brassier è l’outsider. SkySport“.

Per la difesa del Napoli, il primo nome è Nehuen Perez

Dopo Mazzocchi e Traore, il Napoli continua a lavorare sul mercato per portare a Mazzarri i rinforzi necessari. Manca ancora almeno un centrocampista e il difensore centrale. Quest’ultimo di fondamentale importanza. Il primo nome sulla lista dei dirigenti azzurri è Nehuen Perez, difensore centrale dell’Udinese.

Il Napoli ha la necessità di trovare un difensore di piede destro. Per questo l’argentino è il primo nome. Subito dopo, il preferito è l’ex Bologna Theate, ma è mancino. Il nome nuovo è Brassier del Brest, seguito da tempo dal Milan.

Il Napoli pensa a Mangala come vice-Anguissa (Sky)

La sessione di mercato va avanti e i sondaggi aumentano, senza mai concretizzarsi. Oltre a Mazzocchi, potrebbe finalmente arrivare un altro acquisto: Traorè. Gli aggiornamenti di Luca Cilli, giornalista Sky, sul calciomercato del Napoli:

«Centrocampo Napoli, le operazioni vanno a rimodellare centrocampo. Il Napoli ha una trattativa in stato avanzato per Mangala del Nottingham Forest. E’ stato chiesto il prestito con diritto di riscatto del calciatore, che quest’anno ha segnato un gol contro l’Aston Villa. Nella testa dei dirigenti è l’alternativa del vice-Anguissa. E’ stata inviata una prima offerta per Barak, che è stata rifiutata dalla Fiorentina. In difesa c’è una trattativa per Perez. C’è l’accordo per il calciatore. Oltre a Perez c’è un piano B e uno C: Theate e Brassier, che piace anche al Milan».

