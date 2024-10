Tomba: «Faccio scialpinismo, nel 2026 sarà sport olimpico; chissà che…»

A Il Giornale: «Mi esalta il derby Brignone-Goggia, nel maschile non c’è stato il ricambio generazionale e forse non hanno creduto nei giovani».

L’ex campione di sci Alberto Tomba intervistato da Il Giornale:

I numeri della sua carriera:

«50 vittorie, 3 ori olimpici, 2 mondiali, una coppa generale e 8 coppe tra slalom e gigante. Tra le Dolomiti e Bormio sono i miei ricordi più belli; per spostarsi dall’Alta Badia abbiamo fatto code di ore tutti insieme, staff e pubblico».

Perché non è più così?

«Mi preoccupano i settori maschili di gigante e slalom. Non vedo ricambio generazionale e forse poca convinzione nei giovani del futuro».

Le donne invece sono una garanzia:

«Sono partite alla Tomba! Mi esalta il derby Brignone-Goggia. Le aspetto al varco alle gare di Lienz in questi giorni. Direi però che la discesa è Goggia; Brignone è il gigante, ma non solo. Con Marta Bassino mi aspetto un’altra tripletta, come la nostra nell’86».

Il tifo per lei non ha confini, anche dall’America e il resto del mondo:

Tomba: «Mi emoziono in Italia, certamente, anche se restiamo un popolo di tifosi di calcio. Mi commuovo però dell’interesse che trovo in luoghi remoti come Grecia, Polonia, Montenegro, Albania, Bulgaria, dove una pista porta il mio nome».

E’ vero che ora preferisce andare in salita con gli sci?

«Ma non vado mica nei bricchi! Faccio scialpinismo, però niente neve troppo fresca: risalgo tra i boschi quando non c’è nessun altro. Poi in discesa gli sci da scialpinismo ti salvano perché sono leggerissimi e quindi non mi posso scapicollare giù a 100 km all’ora. Per il 2026 [in cui sarà sport olimpico] ci faccio un pensierino».

Dove le piacerebbe sciare ancora?

«Vorrei provare la neve dell’Alaska, del Libano e dell’Atlante in Marocco».

