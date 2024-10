Superlega, il governo inglese vuole impedire per legge ai club di aderirvi

“A breve presenteremo una legislazione che renderà questo una realtà e impedirà ai club di unirsi a competizioni simili in futuro”

Il governo inglese si prepara alla Superlega. In una dichiarazione del Dcms (Dipartimento per la cultura, i media e lo sport nel Regno Unito) viene spiegato il piano del governo per poter fermare qualsiasi fuga dei club:

“Prendiamo atto della decisione della Corte di Giustizia europea in merito alla Superlega europea. Il tentativo di creare una competizione separata si è rivelato un momento cruciale nel calcio inglese ed è stato universalmente condannato dai tifosi, dai club e dal governo. Abbiamo intrapreso un’azione decisiva innescando la revisione della governance del calcio guidata dai tifosi, che richiedeva la creazione di un nuovo regolatore indipendente per il calcio inglese. A breve presenteremo una legislazione che renderà questo una realtà e impedirà ai club di unirsi a competizioni simili in futuro”.

IN SPAGNA E’ PRONTA UN’INIZIATIVA CONTRO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA:

I club della Liga che giocheranno oggi, giovedì, tranne il Real Madrid, indosseranno una maglietta con la scritta “Guadagnatelo sul campo” per protestare contro la SuperLiga.

LA REAZIONE DELLA UEFA:

Prendere atto della sentenza emessa oggi dalla Corte di Giustizia europea sul caso della Superlega europea», ma aggiunge: «Questa sentenza non significa un’approvazione o una convalida della cosiddetta “Superlega”; sottolinea piuttosto un deficit storico all’interno del quadro Uefa, un aspetto tecnico che è già stato riconosciuto e affrontato nel giugno 2022. La Uefa è fiduciosa nella solidità delle sue nuove regole e, in particolare, nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti europei pertinenti. La Uefa rimane risoluta nel suo impegno a sostenere la piramide calcistica europea, assicurando che continui a servire gli interessi più ampi della società. Continueremo a plasmare il modello sportivo europeo collettivamente con associazioni nazionali, leghe, club, tifosi, giocatori, allenatori, istituzioni dell’Unione europea, governi e partner. Confidiamo che la piramide del calcio europeo basata sulla solidarietà che i tifosi e tutte le parti interessate hanno dichiarato come loro modello insostituibile sarà salvaguardata dalla minaccia di fughe dalle leggi europee e nazionali.

