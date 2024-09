Spalletti è andato via per la rottura con De Laurentiis, attese invano il rinnovo per mesi (Repubblica)

La pausa Mondiale era il momento giusto per aprire un ciclo. Si arrivò alla Pec di marzo e tutto finì. Spalletti non aveva paura di difendere lo scudetto

Spalletti è andato via per la rottura con De Laurentiis, attese invano il rinnovo per mesi. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Marco Azzi.

Perdere Spalletti è stato l’errore più grave commesso dal Napoli dopo la vittoria dello scudetto. Lui se n’è andato con stile ed evitando di dire tutta la verità, per non rovinare i festeggiamenti della primavera scorsa. Ma non aveva alcuna voglia in realtà di prendersi un anno sabbatico e sarebbe al contrario rimasto volentieri per difendere il titolo, se il suo rapporto con Aurelio De Laurentiis non si fosse logorato in maniera irreparabile.

Il matrimonio tra i due si era nella sostanza concluso già nell’autunno precedente, durante la lunga e inedita sosta per i Mondiali in Qatar. In quei 54 giorni a bocce ferme – con gli azzurri che avevano 8 punti di vantaggio in campionato e si erano qualificati per gli ottavi di finale della Champions League dominando il loro girone – il tecnico toscano attese invano un segnale di apprezzamento concreto da parte del suo presidente. Era quello il momento giusto per aprire un ciclo, invece l’argomento del futuro rimase congelato fino a marzo e fu la Pec per il rinnovo unilaterale del contratto ricevuta dalla società a convincere definitivamente l’allenatore a rassegnare le dimissioni.

Soltanto chi non conosce Spalletti – almeno un po’ – può credere che abbia avuto paura di difendere lo scudetto alla guida del Napoli.

GLI ELOGI DI TREVISANI A SPALLETTI

«Se un’altra squadra non ha Pavard, Bastoni e De Vrij sentiamo l’allenatore lamentarsi per sei mesi. Invece zitti e pedalare: se non prendi gol a Napoli, senza tutta la difesa titolare, vuol dire che a Inzaghi vanno fatti solo i complimenti. L’Inter gioca benissimo quando ha campo e il Napoli non si è scucito lo scudetto dal petto domenica ma il 29 maggio quando Spalletti ha annunciato che non sarebbe più stato l’allenatore, ha fatto sembrare una buona squadra una squadra di marziani».

ilnapolista © riproduzione riservata