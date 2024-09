Sacchi: «Dopo la prima mezz’ora, sul mio taccuino ho scritto: è tornato il Napoli»

Alla Gazzetta: «il Napoli non si deve demoralizzare, ma deve insistere su questa strada. Magari correggendo qualcosa in fase difensiva»

Arrigo Sacchi è stato intervistato dalla “Gazzetta dello Sport”. L’ex ct è rimasto molto colpito della partita tra il Napoli e l’Inter.

«Mamma mia, quanto mi sono divertito! Napoli-Inter, al di là del risultato, è stata una partita che ha riconciliato il pubblico con il calcio. Complimenti a tutti gli interpreti,quelli che hanno vinto e quelli che hanno perso»

Sul significato di questa vittoria:

Sacchi: «Non ho difficoltà a dire che, se gioca come ha fatto a Napoli, l’Inter è la favorita per lo scudetto. Però, se interpreta le partite come le è capitato a Torino contro la Juve, allora tutto può tornare in discussione. Juve-Inter, a livello di spettacolo, è stata una sfida che ha ammazzato il calcio; questo Napoli-Inter, invece, ha acceso l’entusiasmo».

L’Inter ha dimostrato maturità, ma anche il Napoli ha fatto il suo:

«Dopo la prima mezz’ora, sul mio taccuino ho scritto: è tornato il Napoli. A quel punto nessuno avrebbe immaginato che i nerazzurri avrebbero vinto in modo così largo. Questa è la ragione per cui sostengo che il Napoli non si deve demoralizzare, ma deve insistere su questa strada. Magari correggendo qualcosa in fase difensiva».

Sul Napoli, che potrebbe essere uscito dalla lotta scudetto:

«Ha undici punti di distacco dall’Inter, è vero, ma io ho visto una squadra viva, volenterosa, compatta».

Se la lotta scudetto riguarderà l’Inter e la Juve:

«La Juve, che pratica un calcio basato sull’attenzione difensiva e sul contropiede, sta crescendo. Gli uomini di Allegri hanno una volontà di ferro e lo si è visto anche nell’ultima partita contro il Monza. Non mollano mai, e poi non hanno gli impegni europei: un bel vantaggio».

Il pericolo più grande per l’Inter:

«Quello di sentirsi già arrivata.È un rischio che si corre dopo prestazioni come quella di Napoli. I nerazzurri, invece, devono considerare questo successo un punto di partenza. Penso che, se insisterà su questa strada e se Simone Inzaghi riuscirà a renderla ancora più coraggiosa,per l’Inter si possano aprire spazi anche a livello internazionale. Hanno dato una prova di forza notevole, ora devono continuare a tenere il piede sull’acceleratore senza pensare di essere dei fenomeni».

ilnapolista © riproduzione riservata