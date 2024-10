Pioli lasciato da solo in tv a giustificare l’ennesima brutta figura del Milan (Repubblica)

Dopo il 2-2 con la Salernitana: Ibra è rimasto in silenzio, Cardinale è un timoniere lontano, il tecnico è l’unico che ci mette la faccia

Pioli lasciato da solo in tv a giustificare l’ennesima brutta figura del Milan. Lo scrive Repubblica con Enrico Currò che sottolinea come Ibrahimovic sia rimasto in silenzio nonostante la sua presenza a Salerno. Il Milan ha pareggiato in extremis contro l’ultima in classifica.

Per la serie una faccia è tutta un programma basta riguardare, nelle immagini replicate a ciclo continuo dal web, quella di Ibrahimovic in tribuna all’Arechi durante Salernitana-Milan, al debutto ufficiale in uno stadio nel ruolo di senior advisor, qualunque cosa la locuzione anglofona voglia dire. L’intabarrato ex campione, seduto accanto a un imbarazzato amministratore delegato Giorgio Furlani, ha l’aria di chi si chiede dov’è finito.

L’altalena dei risultati, che per ora non fa schiodare la squadra dal terzo posto più vicino al quarto e al quinto che ai primi due, ha anche un’evidente causa extracalcistica: la confusione al vertice della società. Gerry Cardinale, controllore ufficiale della maggioranza delle azioni del Milan, è un lontano timoniere d’Oltre Atlantico (pilota la nave dagli Usa, saltuari blitz italiani a parte), che con periodici comunicati o lettere (come quella natalizia, in cui ha consegnato ai tifosi uno scivoloso aforisma prima del mercato invernale: “coi soli soldi non si vince”), prova a glissare sulle voci sempre più insistenti del futuro passaggio di mano a una proprietà araba.

Dopo la gara in tv è andato il solo Pioli.

Pioli lasciato ancora una volta solo a difendersi dalle critiche. Al di là delle voci sempre smentite sulla salita di Abate dalla Primavera alla prima squadra, non occorre essere maliziosi per immaginare che abbandonare l’allenatore davanti a domande che alla lunga possono farlo innervosire – ad esempio quella sullo scabroso tema degli infortuni muscolari a catena, soprattutto dei difensori centrali (Kjaer, Kalulu, Thiaw, Pellegrino, il mai utilizzabile Caldara e adesso Tomori) – sia un modo per caricarlo di tutte le colpe. Se, come si sussurrava a Salerno, Ibrahimovic non sarà a San Siro per l’ultima partita del 2023 (contro il Sassuolo), il sospetto potrebbe accentuarsi.

