Osimhen è rientrato nella notte, stamattina si allenerà regolarmente (Gazzetta)

«Capirò se è in condizione di giocare» ha detto Mazzarri in conferenza, ma la risposta appare scontata. La partenza ha diviso la città

Osimhen è rientrato nella notte, stamattina si allenerà regolarmente. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Victor è rientrato a Napoli intorno all’una di notte e stamattina sarà a Castel Volturno. «Capirò se è in condizione di giocare» ha detto Mazzarri in conferenza, ma la risposta appare scontata: Osi guiderà l’assalto al Braga di stasera.

La partenza a sorpresa di Osimhen ha spaccato come sempre gli umori della città. Ieri mattina, infatti, sui social in molti si chiedevano quanto fosse stato opportuno il blitz africano del centravanti alla vigilia di una sfida così delicata per il futuro del Napoli. Ma parliamo di Pallone d’oro, di un riconoscimento che vale tantissimo e che conferma lo status mondiale raggiunto ormai da Victor con il Napoli.

SUL CASO TIK TOK SCAGIONA IL NAPOLI

Victor Osimhen, dopo la premiazione alla cerimonia per il pallone d’oro africano 2023, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la premiazione, tornando sulla questione nata dopo il post social del Napoli con un video su Tik Tok che fu frainteso e addirittura tacciato di razzismo. L’attaccante azzurro ha smentito

«Ti devo correggere. Non sono stato trattato male dal Napoli o da De Laurentiis. E’ stata…mi dispiace usare la parola ’stupido errore’ da parte di un individuo che ha pensato di poter usare una cosa del genere per scherzare su un nostro momento cruciale. Io non sono stato felice di quel gesto, ma certamente De Laurentiis e suo figlio Edoardo e molti della società sono stati con me e mi hanno appoggiato. Loro mi hanno mostrato e spiegato la situazione. Quella persona che l’ha fatto è stata molto gentile con me. La cosa più importante è che ho parlato con la persona responsabile e lui mi ha mostrato che era davvero dispiaciuto e poi abbiamo risolto tutto, quindi sono soddisfatto di loro. Adesso guardo al futuro, come lasciare tutto alle spalle. Questa è stori armai…»

#Osimhen torna sul caso TikTok: “E’ stato uno stupido errore, il #Napoli non mi ha maltrattato”. pic.twitter.com/Hd21mU3fOj — DNS – Diego (@Diego31883) December 11, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata