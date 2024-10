Oltre Elmas, anche Zanoli e Zerbin potrebbero lasciare il Napoli (DI Marzio)

Il punto sulla prossima sessione di calciomercato del Napoli parte dai possibili addi che dovrebbero essere tre

Il calciomercato invernale è alle porte e il Napoli sta già cominciando a muoversi considerando che la prestazione della squadra non è stata ritenuta soddisfacente nella prima parte del campionato. Dopo l’avvicendamento in panchina con l’arrivo di Walter Mazzarri e la partenza di Rudi Garcia. De Laurentiis potrebbe fare una piccola rivoluzione in considerazione del fatto che il Napoli ha bisogno di qualificarsi per la prossima Champions ma al momento la posizione in classifica non lo aiuta. Secondo quanto riporta Gianluca di Marzio potrebbero essere tre i giocatori in uscita, oltre Elmas in procinto di andare al Lipsia ci sarebbero anche Zerbin e Zanoli

Zerbin: manca un ok per il ritorno a Frosinone

Una delle prime uscite del Napoli dovrebbe essere quella di Alessio Zerbin. L’ala classe 1999 è vicinissima al ritorno al Frosinone, dove ha giocato nella stagione 2021/22 in Serie B. Per la concretizzazione del passaggio di Zerbin in gialloazzurro al momento manca solamente l’ok di Aurelio De Laurentiis. Dopo le quattordici presenze in tutte le competizioni della scorsa stagione, in questa stagione non è rientrato nei piani nè di Garcia nè di Mazzarri, con solo quattro apparizioni, solo in Serie A.

Mazzocchi sbloccherebbe Zanoli al Genoa

L’altro giocatore pronto a lasciare Napoli è Zanoli. Il trasferimento del terzino destro è vincolato però all’acquisto di Mazzocchi. L’arrivo del giocatore dalla Salernitana sbloccherebbe il passaggio di Zanoli al Genoa in prestito con diritto di riscatto.

Mazzocchi, il Napoli ha offerto un milione alla Salernitana che ne chiede 4-5. È quel che scrive Nicolò Schira.

Mazzocchi avrebbe raggiunto l’accordo col Napoli per un contratto fino al 2027 ma la Salernitana chiede 4-5 per il suo cartellino mentre De Laurentiis ha offerto un milione. Se l’affare dovesse saltare il Napoli punterebbe Faraoni del Verona. La casella del vice Di Lorenzo va riempita.

Mazzocchi piace al Napoli ma la Salernitana chiede 4 milioni (troppi per il Napoli). Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.

Zerbin piace al Frosinone e al Lecce, Zanoli vuole andare al Genoa ma il Napoli ha bisogno di un innesto per lasciarlo partire. La prima scelta è Mazzocchi della Salernitana, che ha chiesto 4 milioni di euro. Una valutazione che il Napoli considera alta ma l’entourage del giocatore è convinto che si possa raggiungere l’accordo. L’alternativa è Faraoni del Verona, il Napoli lavora anche per portare a casa un difensore centrale veloce a condizioni favorevoli.

