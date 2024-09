Natan può essere un buon prospetto ma non ha lo spessore tecnico di Kim (Gazzetta)

Il Napoli di Mazzarri ha subito sette reti tra Real Madrid e Inter, gol che fanno male all’autostima. Siamo lontani dal Napoli di Spalletti

Natan può essere un buon prospetto ma non ha lo spessore tecnico di Kim. Lo scrive la Gazzetta dello Sport a firma Maurizio Nicita.

Fra la furia Real e la capolista Inter al Maradona la squadra ha subito ben sette reti che potevano essere molte di più se Carlo Ancelotti avesse avuto qualche infortunato in meno e non essere costretto a schierare Joselu che ha divorato diverse occasioni prima che Bellingham lo imbeccasse per l’ennesima volta. Gol che fanno male all’autostima del gruppo perché continuano a emergere errori complessivi di posizionamento, non solo dei singoli. E su quello sta lavorando il tecnico con il suo staff.

Ora va anche detto che il tipo di atteggiamento adottato da Spalletti già nel suo primo anno a Napoli è stato esaltato nella stagione dello scudetto da un fuoriclasse come il sudcoreano Kim Minjae, capace di non far rimpiangere un beniamino del pubblico napoletano come Kalidou Koulibaly. Ma in attesa di capire se a gennaio il presidente De Laurentiis vorrà porre rimedio ad alcune scelte estive, intanto va sistemato l’equilibro col capitale umano disponibile. Perché Natan può essere un buon prospetto, ma sicuramente non ha lo spessore tecnico del coreano finito al Bayern Monaco.

CARRATELLI E LE LACUNE DIFENSIVE

La chiave del non gioco del Napoli, secondo Carratelli va ricercata nelle pecche della difesa

“La cessione di Kim per 58 milioni al Bayern ha privato il Napoli di uno dei più forti difensori in Europa. La campagna acquisti ha fallito l’adeguato rafforzamento della difesa. Il Napoli è ripartito con l’acquisto del brasiliano Natan, 22 anni, preso per 10 milioni dal Brigantino, e con il rientro di Zanoli dalla Sampdoria. Nessun serio investimento per un difensore all’altezza di Kim, mentre si sono spesi 25 milioni per l’attaccante Lindstrom e 12 milioni per il centrocampista Cajuste”.

