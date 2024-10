Napoli, è già saltato Fofana: restano le idee Højbjerg e Soumaré (Corsport)

Il mediano è stato convocato in Coppa d’Africa dalla Costa d’Avorio e il Napoli ha già perso Anguissa, un mediano serve subito

Napoli, è già saltato Fofana: restano le idee Højbjerg e Soumaré. A scriverlo è il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

Al Napoli serve subito un mediano

La prima mossa, la più immediata, può riscontrarsi a centrocampo, da dove è già uscito Elmas: Fofana (28) è stata una tentazione che va evaporando un po’ alla volta, dopo che le convocazioni della Costa d’Avorio hanno avuto lo stesso effetto d’una secchiata di cubetti di ghiaccio: investire per un mediano che arriverebbe assai più in là è ipotesi da scartare per riconsiderare Højbjerg (28) dal Tottenham e Soumaré (25) del Siviglia.

Per la trequarti, bisognerà attrezzarsi ed hanno cominciato a farlo direttamente De Laurentiis e Pozzo, amici da sempre, chiacchierando di Samardzic (22 a febbraio), del suo valore (20 milioni più 5), di sconti o anche no.

Il Frosinone interessato a Zerbin del Napoli (Tv Play)

Zerbin potrebbe giocare titolare domani contro il Monza, perché Mazzarri ha gli uomini contati. Osimhen e Politano out per squalifica, mentre Natan e Lobotka non è certo che saranno a disposizione a causa di due seri infortuni. Intanto però si parla molto di lui in uscita in questa sessione di mercato di gennaio. Alla finestra ci sarebbe infatti il Frosinone che aspetta solo l’ok del presidente De Laurentiis.

Trattativa Frosinone-Napoli per Zerbin

A confermarlo è stato oggi il direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi cheha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘TV Play’ e parlando di mercato ha dichiarato:

«In entrata qualcosa faremo. Stiamo cercando principalmente due difensori. Zerbin è un giocatore che ci piace e che è già stato con noi. Lo stimiamo ma dipende anche dal Napoli»

Su Di Francesco

«Di Francesco è uno dei migliori allenatori d’Italia, lo conoscevo benissimo perché avevo già lavorato con lui al Sassuolo ed ero sicuro che avrebbe fatto bene. Se uno è bravo è bravo. Di Francesco ha fatto ottimi risultati al Sassuolo ma non dimentichiamoci anche di quando era alla Roma. Venne esonerato quando era quinto in classifica. Ha una preparazione da grande club e per me è un top».

