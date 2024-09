In conferenza: «L’anno scorso dovevamo ribaltare 4 gol con la Fiorentina e per poco non ci siamo riusciti. Vogliamo giocare un buon calcio per portare avanti la nostra storia»

Napoli-Braga, Artur Jorge: «Non è la prima volta che ci tocca segnare tanti gol»

L’allenatore del Braga ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di Champions tra il Napoli e il Braga, decisiva in ottica qualificazione agli ottavi di Champions.

Per poter sperare di qualificarsi, il Braga deve segnare almeno due gol.

Avete bisogno di 2 gol. Come si trasmette un messaggio simile ai calciatori?

«Il messaggio è semplice: dobbiamo essere ambiziosi e giocarcela al massimo. Tutto il club, uniti, solo così possiamo vincere. Bisogna avere fiducia nelle nostre capacità, nelle nostre ambizioni. Siamo concentratissimi. Cominciamo in una situazione di svantaggio, dobbiamo segnare minimo due reti, lo sappiamo, ci proveremo»

Non è la prima volta che vi tocca segnare tanto per ribaltare il risultato:

«Spero che domani faremo molti gol. L’anno scorso dovevamo ribaltare 4 gol con la Fiorentina e per poco non ci siamo riusciti. Siamo consapevoli delle nostre capacità, dobbiamo controllare ogni singolo momento della partita. Il Napoli è una squadra che tende a dominare le partite, servirà attenzione»

«Vogliamo fondamentalmente giocare un buon calcio domani. Stiamo affrontando tre squadre molto forti in Champions League, ma ho già detto che ce la saremmo giocata contro chiunque. La partita di domani è come una finale perché deciderà se passeremo il turno in Champions League, ma è ancora tutto aperto, anche per l’Europa League. Il Napoli è molto forte, ha ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Noi possiamo solo lottare per portare avanti la storia del Braga»

Insieme all’allenatore, ha parlato della partita anche il centrocampista André Horta:

Le prime parole del centrocampista:

«Siamo molto orgogliosi di aver fatto questo percorso, domani abbiamo bisogno di vincere di due gol, siamo molto positivi. Fin qui siamo stati molto coraggiosi e proveremo ad esserlo anche domani»

Vi sentite una sorpresa?

«Non sono tanto sicuro che siamo molto sorpresi, chi lavora con noi sa quello che facciamo e non è rimasto sorpresa. Conosciamo le nostre capacità. In Portogallo si dice che si fa più delle proprie capacità, ma noi siamo una squadra in crescita. Abbiamo fatto un ottimo percorso. Utilizziamo lo stesso atteggiamento in ogni partita, con qualsiasi squadra, abbiamo fiducia nel superare il turno. Se riusciremo a farlo non sarà una sorpresa, ma saremo felici perché non ci siamo mai riusciti nella storia del club»

ilnapolista © riproduzione riservata