A Dazn: «I nostri tifosi sono meravigliosi. Il Bologna ha più fisicità di noi. Mancini sta giocando con la pubalgia»

Mourinho: «Voglio rimanere nella Roma e puntare sui giovani. Chiedo scusa a Renato Sanches».

A Dazn Mourinho

«Lasciami dare un abbraccio a tutta la famiglia Mihajlovic

«Voglio chiedere scusa a Renato Sanches (sostituito dopo essere etrato in campo da un quarto d’ora) , quello che ho sentito che doveva fare è molto molto dura per un calciatore, è già dura per un allenatore, l’ho fatto 3-4 volte in carriera, mi scuso».

«Senza Dybala la classe non c’è. Senza Lukaku la fisicità non c’è. Sapevo che sarebbe stata dura. La gente in campo ho sentito che ovviamente volevo fare meglio e dare di più. Però non abbiamo avuto nessun tipo di problema a livello tattico. Quando è arrivato il primo gol, la partita era in controllo. Grandi difficoltà a livello fisico, loro hanno gente con motore, gamba, intensità, noi purtroppo non abbiamo tanti giocatori così. Kristensen può avere i suoi limiti tecnici ma lui ha fisico. Non ne abbiamo tanti così. Dopo la partita è diventata più complicata, abbiamo avuto chance di fare 1-1 o 2-1 non lo abbiamo fatto e dopo è diventata più difficile».

«Mancini sta giocando con pubalgia molto molto forte, gioca perché vuole aiutare, la squadra ha bisogno di lui. Se tu paragoni motori di gente come Moro, Ferguson, è dura per qualche giocatore nostro.

«Certo che la Roma è inferiore dal punto di vista fisico.

«Voglio continuare nella Roma e se continuo nella Roma dobbiamo pensare bene ai limit che ci impone il fair play finanziario che abbiamo, meglio lavorare su giovani con potenziale piuttosto che con giocatori che non hanno nulla da sviluppare, sono disponibile per pensare in modo diverso. Non ho parlato con la società. Quando vedo questi tifosi dopo una partita del genere, loro per 90 minuti a tifare per noi, quanti chilometri ci sono tra Roma e Bologna, quanto soldi spendono per stare qua? Sono tifosi unici, sarebbe dura la separazione. Se ci separiamo, non sarà per decisione mia.

«Diversità di giudizio per ammonizoni, credo che ci fosse il secondo giallo per il centrale del Bologna che poi Thiago ha sostituito. Ho fatto i complimenti a Thiago».

In conferenza è tornato su Renato Sanches sostituito dopo averlo spedito in campo all’inizio del secondo tempo.

“Mi dispiace, purtroppo non potevo lasciare in campo un giocatore con un ritmo troppo basso. Era frustrato, ha rischiato due volte l’ammonizione. L’ho fatto solo tre quattro volte nella mia carriera, prima di lui era successo con Matic”.

