Motta: «Dobbiamo fare uno step in avanti, bisogna dare continuità a quello che facciamo»

A Dazn: «Abbiamo concesso troppi palloni facili e abbiamo permesso loro di partire in contropiede»

Il Bologna perde in casa dell’Udinese per 3-0. Si tratta della terza sconfitta della squadra di Motta in campionato.

Le parole di Thiago Motta dopo la sconfitta della sua squadra.

Come si spiega questo black out?

«Prima i complimenti all’Udinese, hanno fatto un’ottima partita. Noi siamo andati in difficoltà permettendo a loro di fare contropiede. A questo punto è diventata una partita un po’ folle»

C’è un pensiero che ha voluto trasferire subito alla squadra, considerando che arrivate da un ottimo periodo?

«Prima di tutto di digerire la sconfitta e i miei ragazzi sono da ringraziare per questo 2023. Questo ho detto a loro»

Zirkzee oggi ha lavorato tanto per la squadra, ma è arrivato nervoso nel finale di partita.

«Sì deve fare uno step, ma non solo lui, tutti. Oggi qualcosa abbiamo sbagliato da questo punto di vista, abbiamo concesso troppi palloni facili»

Chiudete l’anno con record di punti da sessant’anni. Cosa si augura per il futuro?

«Io ho solo da dare e da fare, solo da ringraziare. Ringrazio la nostra gente che supporta la squadra e soprattutto i miei ragazzi per tutto quello che hanno fatto. L’anno prossimo bisogna dare continuità e affrontare la prossima partita al massimo»

L’UDINESE TRAVOLGE IL BOLOGNA E ROVINA LA FINE DELL’ANNO A THIAGO MOTTA

Il miracolo del Bologna si ferma a Udine. La squadra di Thiago Motta subisce un pesante 3-0 in trasferta. I rossoblu non avevano mai incassato così tanti gol dall’inizio della stagione. Il primo gol lo firma Pereyra, che nel secondo tempo esce tra gli applausi del pubblico. Gli altri due gol sono di Lucca e Payero, subiti al 48′ e al 52′ in un frangente in cui il Bologna sembrava non capirci più nulla. Sarebbe finita addirittura 4-0 se il secondo gol di Lucca non fosse stato in fuorigioco.

L’anno si conclude in una maniera che non rispecchia l’ottimo percorso che la squadra sta facendo in campionato. Il Bologna fino ad oggi contava solo due sconfitte, meno dei campioni d’Italia.

ilnapolista © riproduzione riservata