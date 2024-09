Moggi attacca De Laurentiis: «Preferisce arrivare quarto che vincere, così non paga i premi dei giocatori»

In risposta alle parole del presidente del Napoli che ha detto che per vincere servono gli imbrogli: «Non vince perché non è riuscito a trattenere Spalletti e Cristiano Giuntoli»

L’ex dirigente sportivo, Luciano Moggi, ha voluto rispondere ad alcune affermazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in diretta su Twitch.

Il patron azzurro, in occasione della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti, aveva detto a proposito dello scudetto: “Abbiamo sempre detto che non si può, se non con gli imbrogli, vincere ogni anno, perché per vincere uno scudetto ci vogliono delle condizioni che non sono sempre le stesse. Anche i giocatori, seppure non siano cambiati, non rispondono sempre nella stessa maniera”.

La risposta di Moggi

«Ha detto ‘solo con l’imbroglio si può vincere il secondo campionato’. Questo non lo capisco affatto. Parlare di imbroglio mi sembra una cosa inappropriata. Verrebbe da dire a De Laurentiis: ma tu quando il Milan e quando la Juventus vincevano i campionati, le coppe e le Champions, dov’eri? Parlavi di calcio o parlavi di cinema? Se parlavi di calcio, come fai a dire una cosa del genere? La cosa più grave è stata la risposta silente.

Tu non sei riuscito a vincere il campionato perché non sei riuscito a trattenere chi voleva andare via, ovvero Spalletti e Cristiano Giuntoli. Uno è andato alla Juventus e uno alla Nazionale, sono andati via nonostante la vittoria. Questa risposta l’avrebbe dovuta dare la Federazione, anche per chiarire un attimo come si vive il calcio, senza gettare ombre.

Il Napoli deve pensare soprattutto ad arrivare almeno quarto. Probabilmente è quello che desidera il presidente del Napoli, De Laurentiis perché con il quarto posto non paga gli stipendi, non paga i premi magari dei giocatori. Questa è una cosa che farà piacere a De Laurentiis, anche se sarà dispiaciuto per la squadra che non compete più per il titolo ed è già acclarato, perché 14 punti dall’Inter e 12 dalla Juventus non sono ipotizzabili per il recupero in campionato»

