Mazzarri sta recuperando il Napoli nella testa e nelle gambe. Certo la difesa preoccupa

Esagerati i complimenti a Natan dopo la prestazione col modesto Braga. Peccato che Walter non veda proprio Simeone

Cesare – Caro Guido vittoria importantissima e preziosissima del Napoli. Direi che il Napoli ha vinto ma non mi ha convinto in pieno. Nonostante il superiore possesso palla e la presenza costante nella trequarti avversaria ha creato poche vere occasioni da gol ed è sembrato poco determinato e cattivo sotto porta. E poi i soliti problemi in difesa.

Guido – Francamente sarei meno severo. In particolare con Rui a sostegno di Kvara ho rivisto un buon Napoli. Piuttosto ha sofferto troppo in difesa. Prendi ad esempio sul gol del Cagliari con Di Lorenzo e Rrahmani che si sono fatti saltare e Juan Jesus in ritardo su Pavoletti. Il calo di rendimento difensivo del capitano secondo me è un dato preoccupante.

Cesare – E poi come è possibile che ancora una volta (come con il Real Madrid) prendiamo gol subito dopo essere andati in vantaggio? È un problema di attenzione e su questo Mazzarri deve lavorare. Meret nel primo tempo ha fatto una gran parata in uscita bassa e ha salvato il risultato, ma ancora una volta dopo un fallo degli avversari non fischiato e il solito nostro errore nel non fare fallo tattico interrompendo sul nascere una azione pericolosa in ripartenza.

Guido – Secondo me Natan ha fallito e con una squadra, il Cagliari, di livello un po’ superiore rispetto allo scarso Braga ha dimostrato di non essere adeguato al ruolo di terzino (ma a me non convince nemmeno come centrale). Molti lo considerano un giovane di belle speranze ma a me pare timido ed insicuro.

Cesare – Eppure c’era chi dopo la partita con i portoghesi aveva suonato squilli di tromba in favore del brasiliano. Ma si sa che su ogni cosa il mondo (come con Meret) si divide in “pro” e contro” sostenendo la propria tesi anche contro l’evidenza. E invece dovremmo commentare quello che vediamo nel bene e nel male. Fortunatamente è tornato Mario Rui che, seppure al rientro, ha effettuato un ottimo spezzone di partita con un cross-assist al bacio per Osimhen e ci ha fatto capire sempre di più l’importanza di avere un giocatore di ruolo al posto giusto.

Guido – Osimhen è chiaramente non ancora entrato in forma ma ha combattuto ed è stato comunque determinante con un gol e un bellissimo assist. Kvara, oltre ad aver ritrovato il gol, ha anche lui combattuto e secondo me ha fatto una buona prestazione. Sul gol ho inizialmente pensato, accidenti ha preso il palo interno e rischiato di sbagliare un altro gol, ma poi al replay ho visto che se non avesse cosi sapientemente angolato il tiro il difensore glielo avrebbe schermato.

Cesare – Dal punto di vista atletico buoni segnali. Ho visto dei progressi della squadra con Anguissa e Politano che hanno fatto una buona partita e hanno retto di più rispetto alle precedenti gare. E la speranza è che Mazzarri pian piano stia recuperando la squadra anche da un punto di vista atletico dopo il disastro di Garcia (e gli ennesimi infortuni muscolari di Elmas e Zelinski sono sempre sua nefasta eredità).

Guido – Io credo che il principale lavoro di Mazzarri consista nel far recuperare certezze alla squadra che era ridotta mentalmente uno straccio. E “la testa” è la principale fonte di fortune o avversità. Sotto questo aspetto ho visto buoni segnali Senza serenità non si va da nessuna parte. Comunque siamo soltanto all’inizio dell’era Mazzarri. E che il Napoli sia tornato è tutto ancora da vedere. Comunque vincere aiuta a vincere.

Cesare – Una cosa che mi lascia perplesso è che Mazzarri non vede proprio Simeone nonostante un Raspadori che non convince ogni qualvolta che subentra. E inoltre abbiamo rischiato sulle palle alte perché dopo l’uscita di Osimhen e Natan il Napoli si è troppo abbassato in centimetri e contro il Cagliari poteva costarci caro (infatti hanno sfiorato il pareggio negli ultimi minuti di testa su calcio piazzato). Comunque adesso occhio alla prossima difficile partita con la Roma all’olimpico sabato 23 dicembre e come si suol dire: verimme e nun ce’ intussicà Natale!

LE SENTENZE

Meret – Cesare: buono; Guido: sufficiente

Di Lorenzo – Cesare: buono; Guido: quasi sufficiente

Natan – Cesare: scarso; Guido: insoddisfacente

Rrahmani – Cesare: colpevole; Guido: fuori fase

Juan Jesus – Cesare: colpevole; Guido: fuori fase

Anguissa – Cesare: ottimo; Guido: ottimo

Lobotka – Cesare: buono; Guido: ottimo

Cajuste – Cesare: sufficiente ;Guido: buono

Politano – Cesare: ottimo; Guido: ottimo

Osimhen – Cesare: decisivo; Guido: vincente

Kvara – Cesare: buono: Guido: buono

Mario Rui – Cesare: buono; Guido: buono

Zanoli – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Raspadori – Cesare: scarso; Guido: fuori posizione

Gaetano – Cesare:s.v.; Guido:s.v

Lindstrom – Cesare: s.v.; Guido;s.v

Mazzarri – Cesare: sufficiente; Guido:s.v

