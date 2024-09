La Roma in nove fa 1-1 con la Fiorentina. Lukaku (espulso) e Dybala (ko) salteranno il Napoli settimo

Mischione Champions, il Napoli stasera è settimo perché la Fiorentina ha vinto lo scontro diretto. Roma e Bologna sono avanti di un punto

La Roma in nove pareggia 1-1 con la Fiorentina. Espulso Lukaku (che salterà il Napoli ora settimo)

Quando c’è Mourinho, le partite sono dei film di cui non riesci a immaginare il finale. La Roma ha pareggiato 1-1 con la Fiorentina e ha chiuso in nove uomini. Reti di Lukaku e Martinez Quarta. Prima espulso Zalewski per doppia ammonizione, poi Lukaku per una brutta entrata. Lukaku quasi sicuramente avrà due giornate di squalifica e salterà il Napoli. Anche Dybala è a rischio perché è uscito per infortunio, ha un problema al flessore sinistro. Anche se a Sky dicono che possa essere meglio del previsto. Roma-Napoli si gioca tra due settimane.

Al momento al quarto posto ci sono Roma e Bologna con 25 punti.

Napoli e Fiorentina sono a 24, la Fiorentina ha vinto a Napoli e quindi è sesta. Perché quest’anno a parità di punti varranno gli scontri diretti, poi la differenza reti negli scontri diretti e poi la differenza reti.

Atalanta 23.

Quindi ci sono cinque squadre in due punti per un posto. Il Milan è a 29.

Il Napoli è sul ciglio del burrone, l’eliminazione in Champions sarebbe una botta clamorosa (Sky)

«Sarà decisiva la partita in Champions League contro il Braga per far ritrovare il sorriso al Napoli. Attenzione però il Braga è una squadra in condizione, ha vinto 3-1 in trasferta ed è seconda in classifica. Ha ritrovato forza mentale e fisica e quindi non sono 90 minuti da sottovalutare. La Champions, come sappiamo è un’altra cosa, non a caso De Laurentiis è andato a Castel Volturno anche ieri.

Il presidente ha cercato di tirare su i suoi ragazzi, ha promesso anche un premio per la qualificazione agli ottavi visto il momento delicato che sta attraversando la squadra. Il Napoli è sul ciglio del burrone, l’eliminazione in Champions sarebbe una botta clamorosa. Mazzarri sta lavorando molto sul campo, ma anche sulla testa dei suoi giocatori»

