La Ducati non dà a Marquez la moto di Bagnaia e Martin ma solo quella non aggiornata di Zarco

Dalla Spagna: «Ducati vuole continuare a custodire i segreti. Dall’Igna: «Novità non facili da gestire per un team satellite come Gresini»

Sarà una stagione lunghissima. Il grande freddo intestino tra Ducati e il nuovo acquisto, ingombrantissimo e platealmente non voluto, Marc Marquez. Dalla Spagna segnalano maliziosamente che al campione spagnolo verrà data una moto un po’ vecchiotta: la Dasmosedici versione 2023 che prima guidava Zarco.

La Ducati, scrive As, “riconosce che se Marc sarà il principale contendente al titolo saranno contenti della posizione dello spagnolo, ma non gli metteranno comunque a disposizione le armi migliori”. “La fabbrica di Borgo Panigale ha deciso di non dare a Gresini la moto con cui Bagnaia e Martín hanno lottato per il titolo. Lo spagnolo piloterà il prototipo di Zarco per tutto il 2024, ciò significa che non avrà in suo possesso gli ultimi aggiornamenti che Ducati ha effettuato tra i due candidati arrivati ​​all’ultimo round della stagione in lizza per il titolo”.

“È curioso – continua As – che al pilota più vincente sulla griglia attuale non siano fornite le armi migliori per dimostrare di cosa è capace con la Desmosedici. Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha però motivato questa decisione, secondo lui basata sui problemi di affidabilità e prestazioni che entrambi i piloti hanno segnalato dopo l’introduzione delle novità: “Sulle moto di Pecco Bagnaia, Jorge Martín ed Enea Bastianini abbiamo introdotto alcune evoluzioni in più rispetto a quelle di Zarco, ma ci hanno anche dato qualche problema”.

“Queste evoluzioni che abbiamo introdotto non sono di facile utilizzo nei team privati, quindi abbiamo preferito non inserire certe cose”.

Per As “Ducati vuole continuare a custodire i segreti della migliore moto degli ultimi cinque anni”. Però, il discorso industriale è chiaro: Marquez sarà un sopportato, al box Ducati.

ilnapolista © riproduzione riservata