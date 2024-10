“Tanti motorini. Come facevano a entrarci tutti quei motorini in quel tunnel?”

Il corteo dei motorini dietro il bus del Napoli tra i momenti “top” 2023 del Guardian

La premessa è cosciente: tutte le carrellate o le liste o le classifiche che si fanno a fine anno, per il calcio non valgono un granché. Però il “calendario” dei grandi momenti del pallone 2023 del Guardian include anche il Napoli. E non tanto la celebratissima squadra che ha vinto lo scudetto. Il quotidiano inglese “premia” i motorini: il corteo di scooter che insegue il bus del Napoli nella galleria della Tangenziale, ripreso direttamente dai giocatori.

“In un mondo che potrebbe interessare ai lettori – scrive il Guardian – ci sono quei motorini che seguono la squadra Scudetto attraverso Napoli. Tanti motorini. Come facevano a entrarci tutti in quel tunnel?”

Per il resto nel consuntivo del Guardian ci sono molti momenti laterali, dal torso nudo di Grealish al West Ham. Ci sono la Var, Onana e la crisi profonda del Manchester United, e c’è il “ridicolo del Chelsea che spende un miliardo di sterline per restare ancora a metà classifica”. E il Manchester City, anche se “è difficile provare una grande gioia nel fatto che una squadra sostenuta da uno stato nazionale con 115 capi d’accusa incombenti vince il triplete – e ora la Coppa del Mondo per club”.

