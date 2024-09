Guardiola: «Postecoglou ha portato nel calcio cose che non avevo mai visto»

In conferenza: «Mi piace come pressa, come usa il portiere, i terzini trasformati in trequartisti. Il suo calcio è riconoscibile»

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, in conferenza stampa prima del match contro il Tottenham, in programma domenica, ha elogiato Postecoglu. L’allenatore del Tottenham, nonostante le ultime sconfitte, sta facendo bene e Guardiola apprezza il suo lavoro:

«Le persone come Postecoglou rendono il calcio un posto migliore. Mi piace molto guardare le sue squadre: come pressano, come usano il portiere in avvio d’azione, i loro terzini trasformati in trequartisti… Non avevo mai visto una cosa del genere prima! Mai! È una sua idea. In pochi mesi riconosci perfettamente la sua squadra. Ciò che Ange ha fatto in Giappone, al Celtic e ora al Tottenham è incredibile. Ho detto in più occasioni che sono un allenatore, ma sono anche uno spettatore. Mi piace il suo gioco. In Inghilterra lo vedono tutti».

Guardiola ha poi continuato:

«Penso che tutti i tifosi degli Spurs e il popolo inglese possano ammettere che il suo impatto è stato rapido e davvero positivo».

Infine Guardiola ha parlato del capitano del Manchester City, Kyle Wlaker, e della corsa per il campionato:

«Kyle è lo stesso di sempre. Era già coinvolto di diventare capitano, ma ora i giocatori hanno deciso che dovrebbe avere quel ruolo. È lo stesso ma con un po’ più di responsabilità. Se avessimo un problema nello spogliatoio, sarebbe in grado di risolverlo. Sono felice».

«Ogni stagione la Premier è migliore e ci sono più squadre con chance di vincerla».

Il Tottenham di Postecoglu

Il Tottenham sogna. Nessuna sconfitta fino ad ora in campionato ed è primo in Premier League; è ancora presto per parlare, ma sembra che Postecoglou abbia trovato la chiave giusta per la sua squadra. Il Telegraph:

“Questa è un’ode ad Ange Postecoglou. Mai prima d’ora, in Premier League, un tecnico ha avuto un effetto di trasformazione così rapido su una squadra, una società e sui tifosi. Nessun neo allenatore in Premier League ha fatto tanti punti come Ange Postecoglou nelle prime nove partite. Gli Spurs sono irriconoscibili rispetto al gruppo ereditato quest’estate. Negatività e amarezza sono andate via”.

