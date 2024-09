Florentino Perez: «Il nuovo Bernabeu segnerà un primo dopo per il Real ma anche per la città di Madrid»

«Sarà uno dei grandi centri di svago e intrattenimento in Europa. Ci darà la solidità e la stabilità economica per rimanere competitivi»

Al Real Madrid tradizionale appuntamento con gli auguri di Natale di Florentino Perez al Santiago Bernabeu dove ha incontrato la stampa.

«Oggi riprendiamo questo tradizionale appuntamento che negli ultimi anni era saltato a causa della pandemia e dei lavori».

Ha ringraziato il lavoro dei media.

Ha difeso il lavoro del club con cinquanta titoli vinti negli ultimi tredici anni.

«Stiamo assistendo a uno dei cicli sportivi di maggior successo nella nostra storia sia nel calcio che nel basket. Negli ultimi 13 anni e con la pandemia, il Real Madrid ha vinto 50 titoli, 25 nel calcio e 25 nel basket, tra cui cinque coppe Europee nel calcio e tre coppe europee nel basket. (…) Queste squadre rappresentano i nostri valori: lavoro, sacrificio, voglia e capacità di migliorarsi, condivisione, rispetto, fair play, umiltà e solidarietà, valori alla base del lavoro quotidiano della nostra academy che è una delle migliori al mondo. Stiamo continuando a lavorare per aiutare il calcio femminile a continuare a crescere nel nostro Paese e colgo l’occasione per congratularmi di nuovo con la Nazionale spagnola per aver vinto il Mondiale in Australia e in Nuova Zelanda, successo che ha reso tutti gli spagnoli così felici. Otto giocatrici del Real Madrid hanno contribuito in modo molto speciale a quello storico trionfo».

Infine, Florentino Perez ha parlato del nuovo Santiago Bernabeu.

«Voglio sottolineare che siamo oggi allo stadio Santiago Bernabéu e che stiamo entrando nel tratto finale di una trasformazione che segnerà un prima e un dopo nella storia del Real Madrid. Nonostante le difficoltà create dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, questo stadio è stato il prodotto di un visionario come il nostro amato presidente Santiago Bernabéu. Ci permetterà di continuare ad aspirare ad essere leader nello sport, nell’economia e nel sociale. È senza dubbio una delle più grandi sfide che abbiamo affrontato negli ultimi decenni e siamo convinti di aver fatto quello che dovevamo fare per abbracciare il futuro con entusiasmo. Questa trasformazione è uno dei grandi eventi della nostra storia. Questo stadio sarà molto importante per il futuro di questa città e di questa comunità. Lo stiamo trasformando in uno dei grandi centri di svago e intrattenimento in Europa e sarà uno dei riferimenti mondiali per eventi internazionali come stiamo già vedendo. Siamo già molto vicini a realizzare il sogno di tutti i madridisti, che ci aiuterà a continuare a mantenere con questo stadio, la stabilità e la solidità economica così necessarie per rimanere competitivi in uno scenario sportivo sempre più difficile e complesso».

