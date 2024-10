Ennesima tegola su Berrettini: salterà l’Atp 250 di Brisbane

Il tennista finalista di Wimbledon 2021 non è riuscito a recuperare dall’infortunio al piede. Quasi sicuramente sarà fuori dalla top100 per gli Australian Open.

Matteo Berrettini sarebbe dovuto tornare in campo il 31 dicembre per l’Atp 250 di Brisbane, ma un nuovo infortunio l’ha fermato e non giocherà, quindi, il torneo. Nonostante l’ottimismo degli ultimi giorni, il 2023 del tennista si conclude nel peggiore dei modi.

Sarà quasi sicuramente fuori dalla top100 del ranking mondiale in vista degli Australian Open.

L’INFORTUNIO DEL TENNISTA ROMANO SPIEGATO DA SKY LA SETTIMANA SCORSA:

Un problema al piede sta condizionando l’avvicinamento di Matteo Berrettini alla nuova stagione. Il tennista romano, che in questi giorni si trova a Torino prima della partenza per l’Australia, è stato rallentato da un problema al piede. Berrettini, che è comunque sceso in campo al Circolo della Stampa, ha programmato l’esordio stagionale nel torneo Atp 250 di Brisbane (che Sky trasmetterà in diretta), partendo però dalle qualificazioni, al via il 29 dicembre. Scivolato al n°92 del ranking, infatti, l’ex finalista di Wimbledon sarà costretto a disputare i turni preliminari per entrare in tabellone insieme a, tra gli altri, Rafa Nadal, Holger Rune e Ben Shelton. Il problema al piede però pone la partecipazione di Berrettini a Brisbane a forte rischio.

IL SUO NUOVO ALLENATORE (CorSport):

I due hanno iniziato a lavorare a Montecarlo e si stanno iniziando a conoscere. Conclusa la collaborazione con Santopadre, rapporto durato 13 anni, Berrettini ha scelto un profilo internazionale. Nelle ultime settimane sembrava plausibile l’inizio di un percorso con lo svedese Thomas Enqvist, ma dopo i primi contatti il matrimonio non si è celebrato. Matteo e Francisco Roig sono entrambi desiderosi di riscatto. Lavoro e motivazione giocheranno un ruolo fondamentale in questa nuova avventura ed è qui che Berrettini può provare ad incidere. La terza componente è l’integrità fisica, un flagello incontrollato che attualmente si abbatte sul destino del fragile azzurro. L’ultima apparizione è stata il 31 agosto.

ilnapolista © riproduzione riservata