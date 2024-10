Cuadrado: «Ho lottato con i dolori ai tendini, i medici mi dicono che potrebbe andare peggio se non mi opero»

Su Instagram: «Ho fatto tutto ciò che un atleta può fare per recuperare, mi sono allenato e ho giocato ma il dolore è diventato insopportabile»

Juan Cuadrado conferma su Instagram l’operazione al tendine d’Achille. Il colombiano sarà operato a Turku, in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, un luminare della chirurgia tendinea. Il colombiano si è trasferito questa estate alla corte di Simone Inzaghi dalla Juventus.

I tifosi interisti non erano entusiasti dell’arrivo di un rivale come Cuadrado, ma il calciatore si è conquistato la fiducia con alcuni spezzoni di partita. Purtroppo per lui, non ha mia potuto esprimere al meglio le sue qualità a causa dell’infortunio al tendine. Oggi su Instagram ha confermato l’operazione:

“Ho lottato con dolori ai tendini e ho fatto tutto ciò che un atleta può fare per recuperare, e mi sono anche allenato e giocato con un dolore che a volte diventa insopportabile e non mi permette di dare il 100%. Ho passato in rassegna tutte le opzioni terapeutiche evitando l’intervento chirurgico, ma i medici mi dicono che potrebbe andare peggio se non prendo questa decisione. Sono sempre stato un calciatore che dà tutto, che dà sempre il massimo dentro e fuori dal campo – ha detto ancora l’esterno colombiano dell’Inter, che dovrà stare lontano dai campi almeno tre mesi – Mi rende molto triste in questo momento non aver potuto farlo per questo grande club che mi ha dato una grande opportunità. Ma avanti sempre con fede in Dio“.

Un post condiviso da Juan Cuadrado (@cuadrado)

Il suo arrivo all’Inter fu commentato anche da Boninsegna su Tuttosport:

«Quando sono andato io alla Juventus c’erano delle perplessità. Tra i nerazzurri e la Juve c’è sempre stata un po’ di battaglia calcistica. Ho letto che ora i tifosi dell’Inter non sono contenti dell’arrivo del sudamericano. Anche magari per quel litigio nell’ultima Inter-Juventus. Ecco, i tifosi devono capire che è stata una cosa di campo. E che Cuadrado militava nella squadra rivale. Quindi è normale che cercasse di fare il meglio per i suoi. I tifosi dell’Inter devono accettare l’arrivo del giocatore. E soprattutto giudicare il calciatore per quello che farà in campo per i nerazzurri. Non per il suo passato e per quello che è stato».

