Ankaragucu, il presidente annuncia le dimissioni: «Mi vergogno di quello che ho fatto all’arbitro»

Attraverso un comunicato ufficiale: «Non importa quanto grande possa essere un’ingiustizia o un errore, nulla legittima la violenza di cui sono stato l’autore».

Dopo quanto accaduto con l’arbitro Meler, il presidente dell’Ankaragucu Faruk Koca ha annunciato le dimissioni tramite un comunicato del club:

«Mi scuso con il signor Meler e la sua famiglia, in particolare con gli arbitri turchi, il pubblico sportivo e la nostra nazione per l’atteggiamento che ho mostrato nei confronti dell’arbitro Halil Umut Meler, che ha diretto la partita con il Caykur Rizespor ieri sera. Non importa quanto grande possa essere un’ingiustizia o un errore, nulla legittima o porta una spiegazione per la violenza di cui sono stato l’autore. I campi sportivi dovrebbero essere la sede di competizioni per gentiluomini. Qualsiasi atteggiamento che getta un’ombra sul fairplay, incluso il mio atteggiamento, non dovrebbe essere su questi palcoscenici. Provo una grande vergogna per essere stato determinante nel creare un ambiente completamente ostile.

Vorrei anche annunciare al pubblico che mi sono dimesso da presidente dell’Ankaragucu a partire da ora, al fine di evitare ulteriori danni al club, i tifosi, la comunità in cui mi trovo e la mia famiglia. Spero che questo incidente sarà un insegnamento per la nostra vita sportiva, in particolare la nostra comunità calcistica, per essere ripulita dagli errori, e da una cultura fatta di violenza. Allo stesso tempo, spero che i problemi strutturali del calcio turco saranno discussi in modo più serio a causa di questo grave incidente causato da me. In questa occasione, vorrei scusarmi di nuovo con tutti quelli che ho sconvolto, in particolare i tifosi di Ankaragucu. Vorrei che si sapesse che sono profondamente rattristato».

LE PAROLE DELL’ARBITRO:

«Faruk Koca mi ha dato un pugno sotto l’occhio sinistro e sono caduto a terra. Mentre ero a terra, tutte le persone mi hanno preso a calci in faccia e in altre parti del corpo molte volte. Faruk Koca ha detto a me e a tutti i miei amici arbitri: “Vi finirò”. Si è rivolto a me e ha detto: “Ti ucciderò”. Presenterò una denuncia contro Faruk Koca e altre persone che mi hanno picchiato. Non voglio scendere a compromessi. Questo è tutto quello che ho da dire».

