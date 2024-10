Ancelotti: «Xavi criticato? Il giudizio si basa solo sui risultati, a nessuno interessa il metodo dell’allenatore»

In conferenza: «Non mi aspetto il rinnovo con il Real come regalo di Natale, il regalo è essere l’allenatore del Madrid»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Villarreal. La partita di domani sera sarà l’ultima dell’anno al Bernabeu. Le parole di Ancelotti riportate da el Mundo Deportivo:

«Siamo vicini a Natale e giochiamo contro una squadra ben organizzata. Siamo in un buon momento, come dimostrano i risultati. I giocatori sono motivati ​​e noi vogliamo finire bene questo primo tratto di stagione».

Sul ballottaggio tra i portieri Lunin e Kepa:

«Ho deciso chi sarà il portiere titolare ma non ho parlato con loro. Voglio che lo sappiano dalla mia bocca prima di leggerlo sulla stampa ma è già stato deciso anche se mi hanno messo molto in difficoltà».

Il rinnovo di Ancelotti è un tema molto discusso a Madrid:

«Non mi aspetto un regalo dal Real Madrid sotto forma di rinnovo perché il regalo è essere già l’allenatore. Spero di vincere domani e di trascorrere un Natale tranquillo».

L’ambiente è più tranquillo adesso:

«Non so se è più tranquillo. Nonostante i problemi che abbiamo avuto, li abbiamo risolti bene. Ho fiducia nella stagione e un allenatore deve sempre guardare quello che deve fare, non quello che ha fatto. Questa stagione è molto lunga e siamo solo alla prima parte».

Su Endrick, il nuovo attaccante del Real che si aggregherà alla squadra la prossima estate:

«Dico sempre che bisogna godersi il momento ed è ciò che sta accadendo. Siamo felicissimi che possa essere nostro giocatore da luglio. È venuto a trovarci e abbiamo parlato con lui per un po’ ma dobbiamo aspettare fino a luglio».

Sui rigoristi:

«L’anno scorso i rigori li calciava Benzema e poi Modric. Adesso è cambiato, all’inizio li tirava Modric, ma ultimamente ha giocato poco. Stiamo creando nuove soluzione. Anche Joselu li tira molto bene ma non sempre gioca. Ci auguriamo di risolvere presto questo problema».

Ancelotti non commenta la Superlega:

«Non posso commentare la Superlega perché devo aspettare il 21 dicembere, quando forse ci sarà una decisione che cambierà il calcio attuale, ma dobbiamo aspettare».

Ancora sul rinnovo:

«Non ho fretta di rinnovare né ci sono problemi a riguardo».

Un’altra domanda su Endrick:

«Sta imparando lo spagnolo ed è entusiasta di ciò che è riuscito a realizzare. Si sta godendo il momento e si è concentrato sulla nazionale olimpica e lo aspetteremo a luglio».

Ancelotti ha commentato le parole di Xavi sulla pressione che riceva al Barça:

«Non posso dire quale sia la squadra più complicata in termini di pressione. In generale è normale che un allenatore riceva critiche. Dobbiamo accettarlo e poi ognuno quali critiche sono giuste e quali ingiuste. Il giudizio sugli allenatori si basa solo sui risultati. A nessuno interessa il metodo dell’allenatore o la capacità di gestire lo spogliatoio. Dipende solo se vince o non vince e Xavi lo sa molto bene e per me è un grande allenatore».

Kroos potrebbe tornare nella nazionale tedesca:

«Se Kroos giocherà per la Germania, la Germania sarà fortunata ad avere uno dei migliori centrocampisti al mondo».

L’ultima domanda sul rinnovo con il Real. Quando sarà?

«È una domanda semplice. Sarò qui fino al 30 giugno 2024. Questo è la data in cui dovrò occuparmi del rinnovo».

