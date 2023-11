Ziliani: All’AJA pensano che la gente vada allo stadio non per vedere Kvara, ma per vedere Hateboer

Sui social: “Per due terzi di partita Kvaratskhelia non ha fatto altro che subire entrate dure e pestoni ai piedi senza che l’arbitro si sognasse mai di mettere mano al cartellino”

Atalanta-Napoli è terminata con un successo per il primo Napoli di Mazzarri. Una vittoria che serviva ma che forse neanche il tecnico si aspettava in tempi così brevi e subito dopo la sosta delle Nazionali. Eppure il Napoli torna da Bergamo con una vittoria che porta tra gli altri la prima di Kvaratskhelia che porta il Napoli in vantaggio

Al 44esimo Atalanta-Napoli 0-1. Molto bravo Kvaratskhelia che agisce da centravanti e di testa sfrutta un cross da destra di Di Lorenzo e segna il primo gol della nuova era Mazzarri sulla panchina azzurra. Poi, è bravo Gollini a salvare su colpo di testa molto insidioso di Koopmeiners. E il Napoli si divora il raddoppio in un’azione clamorosa davanti alla porta dell’Atalanta, prima con Zielinski e poi con Kvara. Il Napoli da due metri non è riuscito a segnare. In precedenza, annullato gol a Rrahmani per fuorigioco.

Non è però una serata facile per l’attaccante azzurro che in campo è stato vittima di numerosi falli di Hateboer. E proprio su questo punto si è scagliato sui social Paolo Ziliani

Per fortuna che Hateboer è entrato in campo solo al minuto 33; perchè per due terzi di partita Kvaratskhelia non ha fatto altro che subire entrate dure e pestoni ai piedi senza che l’arbitro si sognasse mai di mettere mano al cartellino. Si vede che all’AJA pensano che la gente vada allo stadio non per vedere Kvara, ma per vedere Hateboer.

Dello stesso parere anche Carlo Alvino che su Twitter ha commentato così

“Suggerimento per gli arbitri italiani : guardate con attenzione Atalanta-Napoli di stasera. Kvaratskhelia è stato picchiato da Hateboer scientificamente, cercando le caviglie. Il giorno che lo “rompono”, poi piangiamo la povertà tecnica della Serie A“.

