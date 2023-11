Il Napoli pensa anche a Baldanzi per sostituire Zielinski

Il centrocampista italiano a giugno andrà in scadenza con l’Empoli. Se Piotr dovesse partire, De Laurentiis potrebbe affondare il colpo

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli monitora da tempo Tommaso Baldanzi. Tutto dipende da Zielinski, se dovesse lasciare gli azzurri, De Laurentiis affonderà per il giovane centrocampista dell’Empoli.

Baldanzi non ha ancora rinnovato con l’Empoli e a giugno andrà in scadenza di contratto con i toscani. Occasione a parametro zero per il Napoli, dunque, che è molto interessati al 20enne di Poggibonsi.

Domani il lunch match proprio tra Napoli ed Empoli. L’obiettivo azzurro però non sarà della partita. Come scrive Gianluca di Marzio, Baldanzi si è infortunato. Lo ha comunicato in una nota il club toscano:

“Empoli Football Club comunica che il calciatore Tommaso Baldanzi ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e non sarà disponibile per la gara di domani contro il Napoli oltre a non poter rispondere alla chiamata della Nazionale Under 21″.

Rinnovo Zielisnki

Ptior Zielinski si sta dimostrando un elemento fondamentale anche del Napoli di Garcia. Purtroppo resta aperto il problema rinnovo che non si riesce a sbloccare ed è per questo che numerosi club, tra cui Inter e Juve, starebbero pensando proprio al centrocampista del Napoli per la prossima stagione. L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ne ha parlato nel suo editoriale su Sportitalia:

Si chiama diritto di precedenza. È quello che Piotr Zielinski vuole dare al Napoli, con un senso di appartenenza più unico che raro. Il suo contratto è in scadenza a giugno, potrebbe già strizzare l’occhio a qualcuno dando appuntamento al prossimo gennaio per le firme. Non l’ha fatto, almeno oggi è così. La scorsa estate c’erano i venti di Arabia che spiravano, a condizioni che quasi nessuno avrebbe respinto al mittente. E il Napoli non avrebbe potuto competere. Piotr, invece, ha detto “no, grazie” con la convinzione di sempre che dal Maschio Angioino non si sarebbe voluto staccare. Adesso Zielinski viene accostato a chiunque, persino alla Juve a parametro zero senza che vi sia mezza traccia e molto difficilmente ci sarà. Chi farebbe una proposta vera è invece l’Inter, stregata dal talento del polacco e intrigata parecchio dalla possibilità di chiudere un altro ghiotto colpo a zero sulla scia dei vari Calhanoglu e Mkhitaryan.

