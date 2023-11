Union Berlino, Urs Fischer esonerato dopo la sconfitta contro il Leverkusen

Non basta il sostegno dei tifosi. L’allenatore paga il pessimo avvio di stagione con 12 sconfitte consecutive e l’ultimo posto in Bundesliga

L’Union Berlino esonera (finalmente) Urs Fischer. Il tecnico svizzero ha registrato uno score da incubo. Prima del pareggio in Champions League, ha perso per 12 volte di fila. L’ultima sconfitta domenica scorsa contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Fischer nella stagioni precendenti a Berlino ha fatto piuttosto bene. Ha centrato la Conference League, l’Europa League e la Champions League per la prima volta. Quest’anno però le 12 sconfitte di fila maturate nel corso di questa stagione sono state fatali.

Ecco il comunicato del club:

“L’FC Union Berlin e l’allenatore Urs Fischer interrompono con effetto immediato la loro collaborazione. Il presidente dell’Union, Dirk Zingler, e Urs Fischer hanno preso questa decisione congiunta lunedì pomeriggio dopo un colloquio. Dal 1° luglio 2018 Urs Fischer ha assunto la carica di capo allenatore della squadra professionistica maschile dell’1. FC Union Berlin. Insieme al suo vice allenatore storico Markus Hoffman, il tecnico svizzero dell’Union ha scritto una storia di successo sportivo unica.

Dopo aver ottenuto la promozione in Bundesliga nella prima stagione, la squadra è riuscita a conquistare la salvezza e nelle tre stagioni successive ha raggiunto il settimo, quinto e quarto posto in classifica e si è quindi qualificata per la prima volta nella storia del club alla Uefa Conference League, Europa League e Champions League. Ciò significa che Urs Fischer passerà alla storia dell’Union come l’allenatore di maggior successo fino ad oggi.

Ha ricevuto più volte premi per il suo lavoro a Berlino ed è stato votato “Allenatore dell’anno” nell’estate 2023 da diverse riviste specializzate di calcio, professionisti del calcio e colleghi allenatori. In qualità di capo allenatore, Urs Fischer è stato responsabile delle prestazioni sportive della squadra professionistica maschile dell’1. FC Union Berlin in un totale di 224 partite ufficiali“.

Anche la Sueddeutsche qualche tempo fa si chiedeva come nonostante le sconfitte, il tecnico dell’Union Berlino godesse ancora del favore dei tifosi:

L’Union Berlino perde ancora, questa volta contro l’Eintracht Francoforte. A Urs Fischer, allenatore dell’Union, non basta il sostegno dei tifosi che prima della gara invocano il suo nome. Dagli spalti, come scrive la Sueddeutsche, si sentiva distintamente: “Urs Fischer! Urs Fischer!”. L’allenatore ai microfoni ha detto questo sostegno «descrive anche un po’ della coesione dell’Unione, che non solo si racconta, ma si vive».

