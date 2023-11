Ulivieri ricoverato per un malore prima di Italia-Macedonia del Nord

Il presidente dell’Associazione Allenatori era all’Olimpico per assistere alla partita quando è stato colpito da un malore. Le sue condizioni non sono preoccupanti

Il tecnico Renzo Ulivieri, 82 anni, presidente dell’Associazione Allenatori, è stato ricoverato a Roma per un malore allo stadio Olimpico di Roma prima dell’inizio della partita della Nazionale tra l’Italia e la Macedonia del Nord. Secondo quanto riferito, Ulivieri è stato subito portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Santo Spirito, attorno alle 21.30. E in ospedale si trova ancora adesso per svolgere accertamenti dopo il malore. Le sue condizioni non sarebbero considerate preoccupanti.

Renzo Ulivieri, la carriera in panchina

Toscano di San Miniato, dove è nato il 2 febbraio del 1941, nella sua lunga carriera Renzo Ulivieri ha allenato in Serie A Perugia, Sampdoria, Bologna (che portò dalla C alla A con una doppia promozione a metà anni Novanta), Cagliari, Parma, Torino e Reggina, oltre al Napoli in Serie B. In oltre 40 anni di carriera ha guidato dalla panchina anche Empoli, Ternana, Vicenza, Modena e Padova. E’ dal 2006 il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio ed è anche direttore della scuola allenatori del settore tecnico della Figc.

