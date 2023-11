Taylor colpisce ancora, anche in Championship assegna un rigore assurdo VIDEO

L’arbitro, divenuto famoso per l’arbitraggio nella finale di Europa League, era stato retrocesso per un rigore “scandaloso” concesso al Newcastle

Anthony Taylor, arbitro inglese che ha diretto la finale di Europa League Roma-Siviglia, era finito nella bufera in Inghilterra per il calcio di rigore dubbio concesso al Newcastle nell’ultima giornata di Premier League.

Dopo la partita la sua decisione era stata definita “scandalosa”. La Federcalcio inglese ha deciso di retrocederlo per la prossima gara e arbitrerà infatti Preston-Coventry di Championship. Taylor non dirigeva un match di Serie B inglese dal 2019.

Taylor non sbaglia un colpo però, e anche in serie B si rende protagonista di una clamorosa svista nel corso di Preston-Coventry di Championship, seconda serie britannica.

Anthony Taylor questo weekend ha arbitrato “per punizione” in Championship e non in Premier. Nonostante tutto, in Preston-Coventry, ha concesso questo rigore 🥲🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/Tbs1OIN6vs — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) November 6, 2023

Il 45enne fischietto inglese ha infatti assegnato un calcio di rigore a dir poco incredibile nel match tra il Preston North End e il Coventry. Sul punteggio di 1-1, Taylor ha punito con la massima punizione un contatto mai avvenuto tra l’attaccante dei padroni di casa, Osmajic, e il difensore centrale ospite, McFadzean, addirittura ammonito.

Anche nella finale di Europa League Taylor si era reso protagonista in negativo tanto che alcuni tifosi romanisti, che lo avevano riconosciuto all’aeroporto di Budapest, avevano iniziato a insultarlo, arrivando quasi a contatto con lui. In quell’occasione la Federcalcio inglese lo difese “Siamo sconvolti da questi abusi ingiustificati e ripugnanti rivolti ad Anthony Taylor e alla sua famiglia mentre cerca d’imbarcarsi per tornare a casa”

