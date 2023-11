Sulla panchina dell’Union Berlino siederà Marie-Louise Eta prima donna della Bundesliga

È la vice di Marco Grote tecnico dell’Under 19 che sostituirà Fischer in attesa di una nuova nomina. Saranno in panchina contro l’Augsburg sabato 25.

L’Union Berlino ha esonerato il tecnico Fischer dopo quattordici partite consecutive senza vittoria; la squadra viene da tredici sconfitte e un solo pareggio, contro il Napoli in Champions. Il club aveva costruito una squadra con calciatori d’esperienza per far fronte alla nuova competizione, ma non sono fino ad ora bastati. Ricordiamo che la squadra in quattro anni è passata dalla promozione in Bundesliga alla qualificazione in Champions League. Kla riporta:

“Nelle calde giornate di fine estate, Dirk Zingler ha vissuto il culmine di una felicità sportiva che dura ormai da cinque anni. In Champions League, l’Union Berlino, qualificata per la prima volta e da lui guidata, viene sorteggiata contro i giganti del Real Madrid e il Napoli. In Bundesliga, il club inizia con due vittorie e arrivano Leonardo Bonucci, Kevin Volland e Robin Gosens. Tre mesi dopo, la gioia è scomparsa. Oggi è stato esonerato l’allenatore Urs Fischer. La fine anticipata del mandato di Fischer non è una sorpresa. Non vinceva da agosto. Delle ultime quattordici partite, ne ha perse tredici.”

La Faz aggiunge che per il momento i calciatori si alleneranno con Marco Grote, che ha come vice Marie-Louise Eta; diventa così la prima donna vice-allenatrice di un club della Bundesliga:

“Marco Grote, allenatore dell’Under 19, assumerà la guida della squadra fino a nuovo avviso. L’assistente sarà Marie-Louise Eta, 33 anni, prima vice-allenatrice donna della Bundesliga. Non è chiaro fino a quando resteranno. Zingler non vuole prendere una decisione affrettata. Quasi sicuramente Grote allenerà la squadra per la partita contro l’Asburgo di sabato 25 novembre”.

IL DIE-ZEIT STAMANI SU MARIE-LOUISE ETA:

Forse il club viene nuovamente sottovalutato. Forse il club ha già scritto una nuova storia di Cenerentola. Hai mai sentito parlare di Marie-Louise Eta? È il nuovo vice allenatore del club della Bundesliga. La prima donna nella storia del campionato. Cretini, guardate.

