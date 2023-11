Sky: Raspadori titolare contro la Macedonia del Nord

Completano il tridente Berardi e Chiesa. Gatti affiancherà Acerbi dopo l’infortunio di Bastoni.

Stasera alle 20:45 all’Olimpico di Roma ci sarà Italia-Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni a Euro 2024. Sky annuncia che ci sarà Giacomo Raspadori al centro dell’attacco.

Insieme a lui, completano il tridente Berardi e Chiesa. Centrocampo con Jorginho, Barella e Bonaventura, mentre in difesa a sostituire l’infortunato Bastoni ci sarà Gatti, insieme ad Acerbi, Darmian e Dimarco. In porta, il capitano Gigio Donnarumma.

SPALLETTI IN CONFERENZA:

«Noi siamo dei professionisti che devono scrivere la propria storia attraverso queste partite. Ci andiamo a costruire l’immagine che avremo nel mondo attraverso questi risultati. Ci siamo preparati benissimo, abbiamo a disposizione una buonissima squadra e quindi ci apprestiamo fiduciosi a questi match. Avendo giocato qualche partita abbiamo già un telaio da cui ripartire».

«Serve un’Italia all’altezza della propria storia e della propria modernità di gioco, serve un’Italia che ha caratteri forti e dei calciatori che sanno affrontare queste situazioni. Dobbiamo far vedere in che posizione siamo nel nostro mondo, dobbiamo portare avanti la nostra idea di calcio. E poi per la nostra nazione dobbiamo esser disposti a tutto».

«Il Napoli? È una situazione differente rispetto a ciò che si vive in Nazionale. Dentro un club si vive la quotidianità, la vita anche normale. C’è un rapporto molto più profondo rispetto a quello che c’è in Nazionale e diventa più facile modellare una squadra. Un campionato come quello vinto dal Napoli si può fare innanzitutto avendo a disposizione grandissimi calciatori, ciò che conta molto è sempre la qualità e il livello del calciatori. Io nel Napoli ho avuto a disposizione giocatori fantastici che mi hanno dato tutta la loro disponibilità che mi hanno permesso di creare un corpo unico, tutti i giorni lavoravano con serietà per esaudire le mie richieste e diventare sempre migliori. In quell’ambiente lì diventa poi un po’ più facile riuscire a creare sensazioni particolari, riuscire a creare questa roba che viene dal cuore perché la vivono in quella maniera lì. Ogni incontro con una persona di Napoli è un arricchimento e tu per forza devi dimostrare e dare tutto. Quanto mi dispiace vedere il Napoli così? Sono legatissimo a questi calciatori, mi dispiace molto. So quanta passione ci mettono questi ragazzi e quella passione dobbiamo averla anche in questa Nazionale».

ilnapolista © riproduzione riservata