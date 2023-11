Sinner nel girone con Djokovic alle Atp Finals 2023 (meglio così)

Nel gruppo verde anche il greco Tsitsipas e il danese Rune. Il torneo andrà in scena dal 12 al 19 novembre.

Il torneo di tennis Atp Finals 2023 si terrà dal 12 al 19 novembre a Torino. Jannik Sinner, numero quattro del sorteggio e delle finals, è stato sorteggiato insieme a Novak Djokovic. È un buon sorteggio, non affronterà Djokovic nell’eventuale semifinale e forse potrebbe affrontare Alcaraz che soffre l’azzurro.

Del gruppo verde con Sinner faranno parte anche il greco Stefanos Tsitsipas e il danese Holger Rune. Nel gruppo rosso troviamo Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Alexander Zverev. I primi due di ciascun raggruppamento andranno in semifinale con accoppiamenti incrociati.

IL TENNISTA ALTO-TESINO PRIMA DI AFFRONTARE LE ATP FINALS:

«Credo che ci si senta meglio quando ci si arriva così, perché se ce l’hai fatta a qualificarti vuol dire che hai disputato un’ottima annata e io ovviamente sono molto felice di ritrovarmi in questa condizione. Può essere che alcuni stili di gioco si addicano meglio contro alcuni rispetto ad altri, ma di norma occorre farsi trovare pronti in quel giorno, non pensare a quanto accaduto in passato, anche se si è in testa negli scontri diretti. Si tratta di essere coraggiosi in ogni circostanza».

«Il pubblico sarà dalla mia parte, è chiaro, e farò del mio meglio per provare a rendere tutti felici e vincere quante più partite possibili. Ma devo anche godermi questo momento, sarà di sicuro bello così come spero sia bello il mio torneo».

ilnapolista © riproduzione riservata