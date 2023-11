Sinner e Alcaraz ai ragazzi: «La sconfitta deve motivarti a lavorare di più»

Al Nike Store di Torino per le Atp Finals: «Devi rimanere con una mentalità forte. Fa tutto parte della crescita»

Tifosi in trepidante attesa per l’incontro con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, insieme al Nike Store di Torino in un evento organizzato in occasione delle Nitto Atp Finals. Centinaia le persone fuori dal negozio in via Roma, dove è anche stato allestito un campo sul quale il due campioni hanno scambiato alcuni colpi con i tifosi.

Spazio poi per un talk con alcuni giovanissimi e moderato da Federico Russo e Matilde Gioli. I due tennisti hanno raccontato alcune curiosità e svelato alcuni segreti, tra i quali Sinner ha spiegato cosa gli ha cambiato la carriera. C’è stato spazio anche per un simpatico siparietto tra i due, con l’azzurro che ha chiesto ad Alcaraz: “Devi insegnarmi a giocare a golf”. Divertente la risposta dello spagnolo: “Per me sarebbe più difficile imparare lo sci, ma tu saresti un grande maestro”, riferendosi al suo passato proprio nello sci.

Sinner e Alcaraz insieme a Torino

Tra la varie rivelazioni dei due tennisti c’è stato il cibo preferito, pizza per Jannik e paella per Carlos, e le scarpe preferite, Jordan per lo spagnolo mentre l’idolo di casa ha scherzato “io prendo tutte le scarpe che la Nike mi dà”.

“Dal tennis ho imparato che quando perdi – ha detto il numero 2 al mondo – devi rimanere con una mentalità forte e sono motivato ad allenarmi ancora di più”. “La sconfitta è la parte più brutta e difficile accettare – ha detto Sinner -, ma proprio con queste giornate storte capisci dove devi lavorare, soprattutto quando giochi contro i migliori al mondo. Fa tutto parte della crescita. Io ho sempre guardato a Federer, Nadal e Djokovic, che hanno fatto e fanno la storia. Farne parte è incredibile”.

