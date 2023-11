Sinner-Djokovic è la partita di tennis più guardata di sempre in Italia: 5 milioni di spettatori in tv

Quasi il 30% di share. La finale di Wimbledon 2021 (Berrettini-Djokovic) su Tv8 fece uno share del 23,1% e poco più di 3 milioni di spettatori.

Ieri alle 18 la Rai ha dato alla prima rete la finale delle Atp Finals 2023 tra il tennista altotesino Jannik Sinner e il serbo numero uno al mondo, Novak Djokovic; gli altri match di Sinner erano stati trasmessi su Rai 2.

Il match, vinto da Djokovic, è stato seguito da 5.493.000 spettatori, raggiungendo il 29,5% di share. Sky Sport non ha ancora comunicato i suoi dati, ma questa è stata sicuramente la partita di tennis più vista in Italia della storia.

La finale di Wimbledon del 2021 tra Berrettini e il tennista serbo registrò su Tv8 uno share del 23,1% e poco più di 3 milioni di spettatori.

LA FINALE DELLE ATP FINALS 2023:

Chi conosce il tennis, aveva pochi dubbi. Djokovic aveva scaldato i motori contro lo spagnolo. Il popolo dei calciofili avrebbe ovviamente voluto che Sinner lo accompagnasse alla porta delle Atp Finals facendo il biscotto, ossia facendosi battere da Rune; lui non ci ha neanche pensato. E bene ha fatto. Non ha certamente giocato una partita memorabile, è arrivato alla finale sfiancato da una settimana tremendamente impegnativa dal punto di vista agonistico ed emotivo. Sinner è entrato in queste Atp Finals col solito abito di tennista dall’eccellente futuro e ne è uscito come papabile alla poltrona di numero uno del mondo. In pochi giorni è come se fosse cresciuto di anni. Perché succede così. Lavori lavori lavori, i risultati non sono all’altezza del tuo impegno e poi finalmente ogni pedina va al suo posto e in partita ti comporti proprio nel modo che hai studiato e sudato per anni.

LE PAROLE DEL TENNISTA ITALIANO DOPO LA FINALE:

«Complimenti Nole, tanto con te posso parlare in italiano. Hai vinto tre Slam, e hai chiuso la stagione vincendo come l’avevi iniziata. Sei un’ispirazione per tutti i giocatori, per la professionalità che mostri insieme al tuo team. È pazzesco, complimenti a voi. Poi voglio ringraziare il mio team, perché ci siamo migliorati durante tutta la stagione. Questa settimana abbiamo avuto la fortuna di giocare con i migliori al mondo e abbiamo capito che c’è ancora da migliorare, ma possiamo anche guardare alle cose positive che ci ha dato questa stagione. L’ho iniziata che ero un giocatore e ora sono un altro grazie a voi. Ringrazio poi la Federazione e infine tutti voi. Mi avete aiutato e spinto e ora c’è ancora da finire la stagione a Malaga con la Davis. Grazie a tutti».

