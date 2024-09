Sarri rivoluziona la Lazio, contro il Celtic manda in panca Immobile e Pedro

Luis Alberto: «Dobbiamo mostrare un’altra faccia ai nostri tifosi. Le motivazioni sono nella testa e sono tutte diverse per ognuno»

Tra pochi minuti la Lazio scenderà in campo per la penultima partita del girone di Champions contro il Celtic. Gli uomini di Sarri sono chiamati a riscattare la brutta prestazione di Salerno e a conquistare i tre punti per avvicinarsi agli ottavi di Champions. Fischio d’inizio all’Olimpico di Roma alle 18:45.

Sarri schiera in pratica la Lazio B, manda in panca il capitano Immobile e il veterano Pedro. Lo spagnolo all’andata regalo i tre punti all’ultimo secondo. La difesa era prevedibile visto l’indisponibilità di Romagnoli. In mezzo al campo torna Luis Alberto, affiancato da Guendouzi e Rovella.

Davanti spazio a Castellanos e Isaksen insieme a Felipe Anderson. Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Celtic.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All.: Sarri.

Celtic (4-3-3): Hart; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Forrest, Furuhashi, Yang. All.: Rodgers.

Le parole di Luis Alberto prima della partita:

«Questa è la competizione più bella. Dobbiamo mostrare un’altra faccia alla nostra gente, ai nostri tifosi. Siamo venticinque, siamo tutti diversi. Sappiamo che in ogni competizione c’è bisogno di mettere la testa su ogni partita, se non siamo al 100% non battiamo nessuno. Bellissimo fare un gol oggi che è il compleanno della mia mamma. Importantissimo però fare i tre punti»

Sarri in conferenza stampa

Sarri ha visto qualche segnale preoccupante già in ritiro?

«Il ritiro è stato fatto su buoni livelli. Dopo è cambiato qualcosa, durante l’estate l’atmosfera era di ottimo livello».

Sul Celtic:

«Ha discrete qualità tecniche, gioca a un ritmo molto alto. Non è una squadra semplice da affrontare. Le due sconfitte in trasferta sono state condizionate da una doppia inferiorità numerica. Sarà una partita complicata domani».

ilnapolista © riproduzione riservata