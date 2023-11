Sarà Sinner contro Medvedev alle semifinali delle Atp Finals 2023

Sarà visibile su Sky Sport e Rai 2, ancora ignoto l’orario. L’altra semifinale sarà tra Alcaraz e Djokovic.

Alle Atp Finals 2023 Carlos Alcaraz ha battuto 6-4 6-4 Daniil Medvedev e si è qualificato come primo nel girone; per questo, Jannik Sinner affronterà il tennista russo domani in semifinale.

Domani in onda la gara tra i due su Sky Sport e Rai 2, mentre lo spagnolo affronterà Novak Djokovic.

Durante il match di ieri contro Rune, Sinner aveva accusato un problema alla schiena, ma non sembra nulla di preoccupante e quella di domani sarà una sfida altamente equilibrata, anche perché si parla del numero 3 e numero 4 al mondo.

IL CORSPORT SUL TENNISTA ALTOTESINO:

Non ha i requisiti per diventare davvero un qualcuno. Ma guardiamolo: non si vergogna di andare in giro senza nemmeno un tatuaggio. Magari ne ha all’inguine, dentro le mutande, ma all’esterno, in pubblico, mostra solo quella patetica pelle bianca, vagamente malaticcia. Alla sua età, non ha ancora sfasciato una Lamborghini alle quattro di mattina, tornando fradicio dalla disco. Infanzia da Heidi lassù in casa di dio, tra vacche e camosci, in quel postaccio infame che è Sesto, appena sopra San Candido. Uno svitato, uno che vuole usare la sua testa, fuori dal branco, già da subito. Bisognava capirlo da allora che non avrebbe fatto strada. Mentalità vecchia, tradizionale, obsoleta. Sì, Jannik è vecchio dentro.

I GIRONI DELLE ATP FINALS:

Il torneo di tennis Atp Finals 2023 si terrà dal 12 al 19 novembre a Torino. Jannik Sinner, numero quattro del sorteggio e delle finals, è stato sorteggiato insieme a Novak Djokovic. È un buon sorteggio, non affronterà Djokovic nell’eventuale semifinale e forse potrebbe affrontare Alcaraz che soffre l’azzurro. Del gruppo verde con Sinner faranno parte anche il greco Stefanos Tsitsipas e il danese Holger Rune. Nel gruppo rosso troviamo Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Alexander Zverev.

ilnapolista © riproduzione riservata