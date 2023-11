Garcia: «Non abbiamo sbagliato nessuna partita intera, in alcune gare siamo stati sfortunati»

In conferenza: «Mi è piaciuto il gioco di prima, il movimento, i triangoli. Potevamo fare scelte migliori davanti, Ochoa ha fatto belle parate su Raspadori e Zielinski»

Le note positive e quelle da sistemare?

«Era un derby e la classifica contava meno, poteva succedere tutto: avevamo tutto da perdere o poco da guadagnare, oltre il risultato. Eravamo venuti per i tre punti e per segnare nei primi 15 minuti, per fortuna per i ragazzi per alcuni minuti ci siamo riusciti. Mi è piaciuto il gioco di prima, il movimento, i triangoli. Potevamo fare scelte migliori davanti, Ochoa ha fatto belle parate su Raspadori e Zielinski, poi Politano ha preso un palo. Siamo stati bravi a spingere ancora, fino allo 0-2 poteva succedere di tutto. Potevamo segnare più gol, va bene così: aspettiamo le altre squadre, e prepariamo la Champions League»

Vittoria che dà tranquillità?

«Per niente, mi trovo meglio giorno dopo giorno. Siamo concentrati da inizio stagione, sappiamo di essere forti e l’unica cosa da fare è dimostrarlo sempre».

Fase difensiva?

«Mi ha soddisfatto, giocato di squadra e non solo la difesa. Potevamo fare meglio complessivamente nell’uscita da dietro, difendendo meglio, ma alla fine Meret ha passato una serata tranquilla e quindi vuol dire che la squadra ha difeso bene».

Il Napoli rende sotto livello come ha detto Di Lorenzo?

«Faccio solo una riflessione personale, è buffo, ma non la condivido con voi. Possiamo migliorare ed essere più continui tra campionato e Champions League, non abbiamo sbagliato nessuna partita in 90′, in alcune gare siamo stati sfortunati come Real Madrid e Milan, siamo sulla strada giusta e mercoledì dobbiamo vincere per metterci in una posizione ancora migliore».

La Salernitana?

«Chi ha esperienza sa che nei derby la classifica non conta, abbiamo trovato un ambiente ostile come giusto che fosse in un derby. Spero che tra i tifosi sia andato tutto bene, così deve essere il calcio. Un derby però va vinto e noi l’abbiamo fatto».

