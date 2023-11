Salah aggredito dai tifosi avversari viene scortato fuori dai militari VIDEO

Episodio spiacevole che è accaduto al novantesimo di Sierra Leone-Egitto. Uno dei sei voleva abbassargli i pantaloncini

Durante la gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 tra Sierra Leone ed Egitto, al novantesimo sei tifosi della squadra di casa sono entrati in campo (l’Egitto era in vantaggio 2-0), avvicinandosi alla stella egiziana del Liverpool Mohamed Salah.

La squadra di Rui Vitoria ha ottenuto una convincente vittoria per 2-0 sugli avversari del Gruppo A grazie alla doppietta dell’ex attaccante dell’Aston Villa Trezeguet ma, purtroppo, il risultato è stato rovinato da alcune scene sgradevoli nel finale quando un gruppo di tifosi della squadra di casa.

Uno dei sei voleva abbassare i pantaloncini al calciatore, che è stato poi protetto dai compagni di squadra e dagli stewart; al termine della partita è stato scortato fuori dal campo dai militari dell’esercito.

📽️ Mo Salah dikawal ketat setelah usainya laga Sierra Leone vs Mesir Sebelumnya sempat ada oknum fans yang masuk lapangan dan mencoba “menyerang” Ewokpic.twitter.com/eCt9QdfPrs — Liverpool Garis Keras – LGK (@id_lgk) November 20, 2023

Come si può vedere dal video, c’è stato bisogno di un certo numero di forze militari e anche i compagni di squadra di Salah hanno fatto la loro parte per proteggere la loro stella.

L’EGIZIANO ACCOSTATO ALL’ARABIA QUEST’ESTATE (The Athletic):

Mohamed Salah non prenderebbe mai in considerazione un futuro professionale in Arabia Saudita se il suo contratto non scadesse tra due anni. Quindi, non sarà diverso da chiunque altro, solo che in questo caso sarà finanziato da uno stato alla ricerca di credibilità. Il denaro saudita è disponibile solo a causa delle sollecitazioni delle classi politiche del paese. Queste figure, tra le più influenti nel mondo arabo, stanno contribuendo a trasformare il panorama calcistico. Anche se Salah è popolare in Egitto, non ha mai dominato la scena calcistica nazionale, perché né Al Ahly né Zamalek (le due principali squadre egiziane, ndr) sono presenti nel suo palmares. Un passaggio in Arabia non è privo di complicazioni per Salah, un calciatore che ha trascorso tutta la sua carriera cercando di mantenere un senso di indipendenza. Non è facile essere la figura sportiva più riconoscibile di un paese in quanto il governo è passato da autoritario a rivoluzione e viceversa. Qualsiasi calciatore il cui salario è pagato da uno stato diventa uno strumento di quello stato. Trasferendosi in Arabia Saudita, Salah entrerebbe in un mondo che ha cercato di evitare per tutta la sua carriera.

