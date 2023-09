Salah in Arabia entrerebbe in un mondo che ha cercato sempre di evitare (The Athletic)

Ha trascorso tutta la sua carriera cercando di mantenere un senso di indipendenza. I sauditi ci riporveranno con lui.

Nei giorni conclusivi di mercato si è parlato di un possibile trasferimento di Salah in Arabia Saudita, ma il Liverpool ha rispedito l’offerta al mittente. The Athletic scrive:

“Mohamed Salah non prenderebbe mai in considerazione un futuro professionale in Arabia Saudita se il suo contratto non scadesse tra due anni. Quindi, non sarà diverso da chiunque altro, solo che in questo caso sarà finanziato da uno stato alla ricerca di credibilità. Il denaro saudita è disponibile solo a causa delle sollecitazioni delle classi politiche del paese. Queste figure, tra le più influenti nel mondo arabo, stanno contribuendo a trasformare il panorama calcistico.

Anche se Salah è popolare in Egitto, non ha mai dominato la scena calcistica nazionale, perché né Al Ahly né Zamalek (le due principali squadre egiziane, ndr) sono presenti nel suo palmares. Un passaggio in Arabia non è privo di complicazioni per Salah, un calciatore che ha trascorso tutta la sua carriera cercando di mantenere un senso di indipendenza. Non è facile essere la figura sportiva più riconoscibile di un paese in quanto il governo è passato da autoritario a rivoluzione e viceversa.”

“Qualsiasi calciatore il cui salario è pagato da uno stato diventa uno strumento di quello stato. Trasferendosi in Arabia Saudita, Salah entrerebbe in un mondo che ha cercato di evitare per tutta la sua carriera. Unirsi alla Saudi Pro League renderebbe il suo futuro dipendente dalle relazioni e dalla diplomazia ben oltre il suo controllo. L’Arabia ci riproverà sicuramente con lui.”

ilnapolista © riproduzione riservata